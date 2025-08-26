Видео
Коридор затмений 2025 откроет новую эру для одного знака Зодиака

Дата публикации 26 августа 2025 18:14
Коридор затмений в сентябре 2025 года — жизнь какого знака Зодиака изменится навсегда
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В первый месяц осени нас ждет важное астрологическое событие — коридор затмений, который продлится с 7 по 21 сентября. На каждый знак Зодиака оно повлияет по-разному, для кого-то это время испытаний, для других — новых возможностей. Однако только один представитель зодиакального круга откроет двери в новую реальность. Вселенная запустит процессы, которые уже невозможно будет остановить.

Жизнь какого знака Зодиака навсегда изменится после коридора затмений в сентябре 2025 и что именно его ждет, рассказала астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Знак Зодиака, чья жизнь навсегда изменится в коридор затмений 2025

По словам астролога, сентябрь будет действительно судьбоносным для тех, кто родился под знаком Рака. Два затмения и энергетический коридор между ними активируют сразу несколько важных сфер жизни. Это время, когда старое отходит, а новое приходит безвозвратно. В период с 7 по 21 сентября Раки получат шанс масштабировать свою жизнь, выйти на новый уровень и открыть дверь к глобальным изменениям.

Весь месяц Юпитер будет находиться в знаке Рака, а это планета удачи, которая усиливает все позитивные события. Особенно ярко ее влияние почувствуют Раки, рожденные с 9 по 15 июля, но и остальные представители этого знака Зодиака не останутся в стороне.

 

Коридор затемнень у вересні 2025 року змінить життя одного знаку Зодіаку назавжди — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Важные даты сентября 2025 года для Раков:

  • 2 сентября — Сатурн возвращается в девятый дом. Это время пересмотра ценностей, убеждений и выбора новых жизненных ориентиров. Возможны решения об обучении, переезде или смене профессионального пути.
  • 3 сентября — Меркурий принесет новости от родственников, работу с документами, путешествия и новые знакомства. У Раков может измениться окружение.
  • 6 сентября — Уран в двенадцатом доме откроет двери в мир духовных практик, психологии и новых методик самопознания.
  • 7 сентября — Лунное затмение. Для Раков оно станет началом новой эры. Вас ждут темы образования, международных контактов, переездов и даже возможность написать книгу или стать известными в мире.
  • 19 сентября — возможны изменения в семье: пополнение или выгодная сделка с недвижимостью.
  • 20 сентября — Венера принесет удачу в личной жизни, приятные встречи и финансовые возможности.
  • 21 сентября — Солнечное затмение. Это переломный момент, который окончательно изменит ваш круг общения, может принести переезд, новых соседей или полную перестройку семейных отношений.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
