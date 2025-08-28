Якому знаку Зодіаку вересень 2025 відкриє шлях до фінансового успіху

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для одного знаку Зодіаку вересень 2025 року стане місяцем фінансових переворотів, змін у сфері заробітку і неочікуваних можливостей. Два затемнення, вплив ретроградних Сатурна та Урана відкриють двері до нових джерел доходів і принесуть шанс на збагачення.

Для якого ж знаку Зодіаку перший місяць осені відкриє справжній грошовий потік — прогнозом поділилась астрологиня Анжела Перл на своєму Youtube-каналі.

Один знак Зодіаку, якому слід готуватися до фінансових можливостей у вересні

Початок осені порадує фінансовими сюрпризами тих, хто народився під знаком вогняного та амбітного Лева. Як пояснила Анжела Перл, грошові потоки відкриються завдяки місячному та сонячному затемненням (7 та 21 вересня), які відбуватимуться у фінансових секторах. А також Сатурну та Урану, які у цей період почнуть свій зворотний рух. Ретроградні планети допоможуть навести порядок у справах, боргах та спільних коштах.

Левам варто бути готовими до важливих фінансових рішень, великих придбань і навіть нового джерела доходу. Але представники цього знаку отримають не лише гроші, а й новий погляд на власні можливості. Вересень змінить ставлення до багатства і допоможе відкритися до великих сум, які раніше здавалися недосяжними. Головне — бути відкритими до змін.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Головні події та дати вересня для Левів:

2 вересня — Сатурн повернеться у восьмий дім і пробуде там до середини лютого. Це період, коли Леви вирішуватимуть питання кредитів, спадщини, аліментів або спільних коштів із партнерами. Можливі великі інвестиції чи витрати на навчання й лікування близьких.

— Сатурн повернеться у восьмий дім і пробуде там до середини лютого. Це період, коли Леви вирішуватимуть питання кредитів, спадщини, аліментів або спільних коштів із партнерами. Можливі великі інвестиції чи витрати на навчання й лікування близьких. 3-19 вересня — з'являться нові угоди, клієнти, ідеї для заробітку. Це сприятливий час для купівель, продажів та фінансових ініціатив.

— з'являться нові угоди, клієнти, ідеї для заробітку. Це сприятливий час для купівель, продажів та фінансових ініціатив. 6 вересня — Уран у 11 домі почне рухатися ретроградно. Леви переглядатимуть своє оточення, кар'єрні плани та систему роботи. Можливе завершення стосунків з одними людьми й прихід нових союзників.

— Уран у 11 домі почне рухатися ретроградно. Леви переглядатимуть своє оточення, кар'єрні плани та систему роботи. Можливе завершення стосунків з одними людьми й прихід нових союзників. 7 вересня — місячне затемнення у восьмому домі. Воно прояснить ситуацію з чужими грошима, кредитами, спадщиною, партнерськими фінансами. Також може відбутися внутрішня трансформація чи звільнення від залежностей.

— місячне затемнення у восьмому домі. Воно прояснить ситуацію з чужими грошима, кредитами, спадщиною, партнерськими фінансами. Також може відбутися внутрішня трансформація чи звільнення від залежностей. 19 вересня — чудовий час для переговорів, знайомств та новин від родичів.

— чудовий час для переговорів, знайомств та новин від родичів. 20 вересня — Венера подарує легкі заробітки, приємні покупки й підвищену увагу з боку оточення.

— Венера подарує легкі заробітки, приємні покупки й підвищену увагу з боку оточення. 21 вересня — сонячне затемнення у другому домі грошей. Воно може принести доленосне знайомство чи новий напрямок діяльності, який вплине на фінанси. Можливе підвищення самооцінки та відкриття додаткових джерел доходів.

— сонячне затемнення у другому домі грошей. Воно може принести доленосне знайомство чи новий напрямок діяльності, який вплине на фінанси. Можливе підвищення самооцінки та відкриття додаткових джерел доходів. з 23 вересня — активізуються теми дому та родини: переїзд, ремонт, купівля чи продаж житла. Можливі й конфлікти з близькими через спільні витрати.

