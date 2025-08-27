Гороскоп на вересень 2025 — який знак Зодіаку відкриє нові горизонти

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для одного знаку Зодіаку перший місяць осені стане точкою відліку. Коридор затемнень з 7 по 21 вересня запустить глибинні зміни, які торкнуться і особистого життя, і кар'єри. Це буде період, коли Всесвіт прибере старе й впустить у життя нове: шанс на переїзд, зміни в роботі чи навіть початок нового етапу в стосунках.

Якому знаку Зодіаку вересень 2025 року відкриє нові горизонти, Новини.LIVE розповідають із посиланням на астрологиню Анжелу Перл.

Реклама

Читайте також:

Знак Зодіаку, якому вересень дарує шанс на успіх і нові горизонти

За словами астрологині Анжели Перл, перший осінній місяць буде надзвичайно насичений для Близнюків. Головний вплив матимуть два затемнення — місячне 7 вересня та сонячне 21 вересня. У цей час енергія буде максимально потужною, тому багато ситуацій розвиватимуться стрімко і несподівано. Але важливо розуміти, що затемнення приходять не для того, щоб щось забрати, а щоб підштовхнути до правильного шляху.

Для Близнюків активуються 4-й і 10-й будинки. Це означає, що теми сім'ї, дому, батьків і місця проживання тісно переплітатимуться з кар'єрою, цілями та статусом у суспільстві. Саме тут очікуються найбільші трансформації.

Окремо варто згадати про Юпітер, який увесь вересень перебуває у другому домі грошей. Це одне з найкращих положень для фінансів. У Близнюків можуть з'явитися нові джерела доходу, фінансова підтримка чи вигідні проєкти. Також можливі подарунки, підвищення заробітку та нові можливості для розвитку. Витрати зростатимуть, але разом із ними збільшуватимуться і доходи.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Важливі дати вересня 2025 року для Близнюків:

2 вересня — Сатурн повертається у десятий дім кар'єри та статусу, змушуючи ще раз переглянути професійні та життєві цілі. Може йтися про зміну роботи, шлюб, розлучення чи підготовку до нового етапу в житті.

— Сатурн повертається у десятий дім кар'єри та статусу, змушуючи ще раз переглянути професійні та життєві цілі. Може йтися про зміну роботи, шлюб, розлучення чи підготовку до нового етапу в житті. 3 вересня — Меркурій активує четвертий дім. На вас чекають новини, пов'язані з житлом, орендою, батьками чи родиною.

— Меркурій активує четвертий дім. На вас чекають новини, пов'язані з житлом, орендою, батьками чи родиною. 6 вересня — Уран розвертається у вашому знаку. Це час переосмислення планів, стосунків і власних рішень.

— Уран розвертається у вашому знаку. Це час переосмислення планів, стосунків і власних рішень. 7 вересня — Місячне затемнення в десятому домі може принести кар'єрний прорив, зміну професії, підвищення чи навіть вихід на новий рівень популярності.

— Місячне затемнення в десятому домі може принести кар'єрний прорив, зміну професії, підвищення чи навіть вихід на новий рівень популярності. 19 вересня — нові знайомства, романтичні подорожі або ідеї для творчості.

— нові знайомства, романтичні подорожі або ідеї для творчості. 20 вересня — Венера у четвертому домі принесе гармонію у родину, покупки для дому та радісні події.

— Венера у четвертому домі принесе гармонію у родину, покупки для дому та радісні події. 21 вересня — Сонячне затемнення у четвертому домі почне новий цикл. Це може бути створення сім'ї, народження дитини, переїзд чи навіть еміграція.

— Сонячне затемнення у четвертому домі почне новий цикл. Це може бути створення сім'ї, народження дитини, переїзд чи навіть еміграція. 23 вересня — свято або подія, яка принесе відчуття щастя й легкості.

Також вам буде цікаво дізнатися: