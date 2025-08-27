Відео
Вересень дарує успіх та нові горизонти одному знаку Зодіаку

Гороскоп на вересень 2025 — який знак Зодіаку відкриє нові горизонти

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 18:03
Гороскоп на вересень 2025 — який знак Зодіаку відкриє нові горизонти
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для одного знаку Зодіаку перший місяць осені стане точкою відліку. Коридор затемнень з 7 по 21 вересня запустить глибинні зміни, які торкнуться і особистого життя, і кар'єри. Це буде період, коли Всесвіт прибере старе й впустить у життя нове: шанс на переїзд, зміни в роботі чи навіть початок нового етапу в стосунках.

Якому знаку Зодіаку вересень 2025 року відкриє нові горизонти, Новини.LIVE розповідають із посиланням на астрологиню Анжелу Перл

Знак Зодіаку, якому вересень дарує шанс на успіх і нові горизонти

За словами астрологині Анжели Перл, перший осінній місяць буде надзвичайно насичений для Близнюків. Головний вплив матимуть два затемнення — місячне 7 вересня та сонячне 21 вересня. У цей час енергія буде максимально потужною, тому багато ситуацій розвиватимуться стрімко і несподівано. Але важливо розуміти, що затемнення приходять не для того, щоб щось забрати, а щоб підштовхнути до правильного шляху.

Для Близнюків активуються 4-й і 10-й будинки. Це означає, що теми сім'ї, дому, батьків і місця проживання тісно переплітатимуться з кар'єрою, цілями та статусом у суспільстві. Саме тут очікуються найбільші трансформації.

Окремо варто згадати про Юпітер, який увесь вересень перебуває у другому домі грошей. Це одне з найкращих положень для фінансів. У Близнюків можуть з'явитися нові джерела доходу, фінансова підтримка чи вигідні проєкти. Також можливі подарунки, підвищення заробітку та нові можливості для розвитку. Витрати зростатимуть, але разом із ними збільшуватимуться і доходи.

 

Вересень дарує шанс на успіх і нові горизонти для Близнюків
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Важливі дати вересня 2025 року для Близнюків:

  • 2 вересня — Сатурн повертається у десятий дім кар'єри та статусу, змушуючи ще раз переглянути професійні та життєві цілі. Може йтися про зміну роботи, шлюб, розлучення чи підготовку до нового етапу в житті.
  • 3 вересня — Меркурій активує четвертий дім. На вас чекають новини, пов'язані з житлом, орендою, батьками чи родиною.
  • 6 вересня — Уран розвертається у вашому знаку. Це час переосмислення планів, стосунків і власних рішень.
  • 7 вересня — Місячне затемнення в десятому домі може принести кар'єрний прорив, зміну професії, підвищення чи навіть вихід на новий рівень популярності.
  • 19 вересня — нові знайомства, романтичні подорожі або ідеї для творчості.
  • 20 вересня — Венера у четвертому домі принесе гармонію у родину, покупки для дому та радісні події.
  • 21 вересня — Сонячне затемнення у четвертому домі почне новий цикл. Це може бути створення сім'ї, народження дитини, переїзд чи навіть еміграція.
  • 23 вересня — свято або подія, яка принесе відчуття щастя й легкості.

гороскоп вересень прогнози Астрологія успіх знаки Зодіаку
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
