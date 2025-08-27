Гороскоп на сентябрь 2025 — какой знак Зодиака откроет новые горизонты

Сентябрь дарит успех и новые горизонты одному знаку Зодиака
Для одного знака Зодиака первый месяц осени станет точкой отсчета. Коридор затмений с 7 по 21 сентября запустит глубинные изменения, которые коснутся и личной жизни, и карьеры. Это будет период, когда Вселенная уберет старое и впустит в жизнь новое: шанс на переезд, изменения в работе или даже начало нового этапа в отношениях.
Какому знаку Зодиака сентябрь 2025 года откроет новые горизонты, Новини.LIVE рассказывают со ссылкой на астролога Анжелу Перл.
Знак Зодиака, которому сентябрь дарит шанс на успех и новые горизонты
По словам астролога Анжелы Перл, первый осенний месяц будет чрезвычайно насыщен для Близнецов. Главное влияние будут иметь два затмения — лунное 7 сентября и солнечное 21 сентября. В это время энергия будет максимально мощной, поэтому многие ситуации будут развиваться стремительно и неожиданно. Но важно понимать, что затмения приходят не для того, чтобы что-то забрать, а чтобы подтолкнуть к правильному пути.
Для Близнецов активируются 4-й и 10-й дома. Это означает, что темы семьи, дома, родителей и места жительства будут тесно переплетаться с карьерой, целями и статусом в обществе. Именно здесь ожидаются наибольшие трансформации.
Отдельно стоит упомянуть о Юпитере, который весь сентябрь находится во втором доме денег. Это одно из лучших положений для финансов. У Близнецов могут появиться новые источники дохода, финансовая поддержка или выгодные проекты. Также возможны подарки, повышение заработка и новые возможности для развития. Расходы будут расти, но вместе с ними будут увеличиваться и доходы.
Важные даты сентября 2025 года для Близнецов:
- 2 сентября — Сатурн возвращается в десятый дом карьеры и статуса, заставляя еще раз пересмотреть профессиональные и жизненные цели. Речь может идти о смене работы, браке, разводе или подготовке к новому этапу в жизни.
- 3 сентября — Меркурий активирует четвертый дом. Вас ждут новости, связанные с жильем, арендой, родителями или семьей.
- 6 сентября — Уран разворачивается в вашем знаке. Это время переосмысления планов, отношений и собственных решений.
- 7 сентября — Лунное затмение в десятом доме может принести карьерный прорыв, смену профессии, повышение или даже выход на новый уровень популярности.
- 19 сентября — новые знакомства, романтические путешествия или идеи для творчества.
- 20 сентября — Венера в четвертом доме принесет гармонию в семью, покупки для дома и радостные события.
- 21 сентября — Солнечное затмение в четвертом доме начнет новый цикл. Это может быть создание семьи, рождение ребенка, переезд или даже эмиграция.
- 23 сентября — праздник или событие, которое принесет ощущение счастья и легкости.
