Главная Гороскоп Сентябрь дарит успех и новые горизонты одному знаку Зодиака

Сентябрь дарит успех и новые горизонты одному знаку Зодиака

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 18:03
Гороскоп на сентябрь 2025 — какой знак Зодиака откроет новые горизонты
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для одного знака Зодиака первый месяц осени станет точкой отсчета. Коридор затмений с 7 по 21 сентября запустит глубинные изменения, которые коснутся и личной жизни, и карьеры. Это будет период, когда Вселенная уберет старое и впустит в жизнь новое: шанс на переезд, изменения в работе или даже начало нового этапа в отношениях.

Какому знаку Зодиака сентябрь 2025 года откроет новые горизонты, Новини.LIVE рассказывают со ссылкой на астролога Анжелу Перл.

Знак Зодиака, которому сентябрь дарит шанс на успех и новые горизонты

По словам астролога Анжелы Перл, первый осенний месяц будет чрезвычайно насыщен для Близнецов. Главное влияние будут иметь два затмения — лунное 7 сентября и солнечное 21 сентября. В это время энергия будет максимально мощной, поэтому многие ситуации будут развиваться стремительно и неожиданно. Но важно понимать, что затмения приходят не для того, чтобы что-то забрать, а чтобы подтолкнуть к правильному пути.

Для Близнецов активируются 4-й и 10-й дома. Это означает, что темы семьи, дома, родителей и места жительства будут тесно переплетаться с карьерой, целями и статусом в обществе. Именно здесь ожидаются наибольшие трансформации.

Отдельно стоит упомянуть о Юпитере, который весь сентябрь находится во втором доме денег. Это одно из лучших положений для финансов. У Близнецов могут появиться новые источники дохода, финансовая поддержка или выгодные проекты. Также возможны подарки, повышение заработка и новые возможности для развития. Расходы будут расти, но вместе с ними будут увеличиваться и доходы.

 

Сентябрь дарит шанс на успех и новые горизонты для Близнецов
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Важные даты сентября 2025 года для Близнецов:

  • 2 сентября — Сатурн возвращается в десятый дом карьеры и статуса, заставляя еще раз пересмотреть профессиональные и жизненные цели. Речь может идти о смене работы, браке, разводе или подготовке к новому этапу в жизни.
  • 3 сентября — Меркурий активирует четвертый дом. Вас ждут новости, связанные с жильем, арендой, родителями или семьей.
  • 6 сентября — Уран разворачивается в вашем знаке. Это время переосмысления планов, отношений и собственных решений.
  • 7 сентября — Лунное затмение в десятом доме может принести карьерный прорыв, смену профессии, повышение или даже выход на новый уровень популярности.
  • 19 сентября — новые знакомства, романтические путешествия или идеи для творчества.
  • 20 сентября — Венера в четвертом доме принесет гармонию в семью, покупки для дома и радостные события.
  • 21 сентября — Солнечное затмение в четвертом доме начнет новый цикл. Это может быть создание семьи, рождение ребенка, переезд или даже эмиграция.
  • 23 сентября — праздник или событие, которое принесет ощущение счастья и легкости.

