Какой знак Зодиака получит шанс открыть дверь к новой жизни в сентябре 2025

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сентябрь 2025 года станет переломным для одного знака Зодиака в сферах любви, отношений и карьеры. Вселенная будет буквально подталкивать к переменам, даруя шанс начать жизнь с чистого листа.

Кому из представителей зодиакального круга выпадет возможность вырваться из прошлого и сделать шаг в будущее, рассказала известный астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Знак Зодиака, который изменит судьбу в сентябре 2025 года

По прогнозу Анжелы Перл, главным героем этого месяца станут Рыбы. Именно этот знак окажется в центре космических событий, ведь оба сентябрьских затмения напрямую связаны с их гороскопом.

В воскресенье, 7 сентября, произойдет лунное затмение в Рыбах. Оно коснется темы личности, нового этапа жизни и собственного самоощущения. В это время Рыбы могут почувствовать, что настал момент заявить о себе, выйти из тени или же начать что-то совершенно новое.

21 сентября наступит солнечное затмение в секторе партнерства. Это переломный момент в любви и отношениях. Кого-то ждет предложение руки и сердца, кого-то — решение о свадьбе или совместной жизни. Для других это может стать моментом расставания или пересмотра важных соглашений и союзов.

Именно в сентябре Вселенная дарит представителям этого знака возможность начать все с нуля: кто-то сможет избавиться от прошлого, другие откроют новую главу в отношениях или работе. Особенно счастливым это время будет для тех, кто готов работать над собой и смело смотреть в будущее.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Важные даты и события сентября для Рыб:

2 сентября — Сатурн снова входит в знак Рыб. Это время дисциплины, работы над собой, пересмотра целей и даже изменений во внешности;

3 сентября — Меркурий переходит в седьмой дом. Это означает важные новости, переговоры, документы и серьезные разговоры с партнерами;

6 сентября — Уран становится ретроградным в четвертом доме, что может принести изменения в жизни, связанной с домом, ремонтом или переездом.

с 7 по 21 сентября — будет продолжаться коридор затмений. В этот период эмоции могут зашкаливать, поэтому астрологи советуют не принимать судьбоносных решений, а дождаться ясности после 21-го числа;

с 21 сентября откроется шанс на новые знакомства, романтические истории и выгодные партнерские договоренности.

