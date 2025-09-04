Який знак Зодіаку отримає шанс відкрити двері до нового життя у вересні 2025

Вересень подарує шанс змінити долю одному знаку Зодіаку
Вересень 2025 року стане переломним для одного знаку Зодіаку у сферах кохання, стосунків та кар'єри. Всесвіт буквально підштовхуватиме до змін, даруючи шанс почати життя з чистого аркуша.
Кому з представників зодіакального кола випаде можливість вирватися з минулого і зробити крок у майбутнє, розповіла відома астрологиня Анжела Перл на своєму Youtube-каналі.
Знак Зодіаку, який змінить долю у вересні 2025
За прогнозом Анжели Перл, головним героєм цього місяця стануть Риби. Саме цей знак опиниться у центрі космічних подій, адже обидва вересневих затемнення напряму пов'язані з їхнім гороскопом.
У неділю, 7 вересня, відбудеться місячне затемнення у Рибах. Воно торкнеться теми особистості, нового етапу життя та власного самовідчуття. У цей час Риби можуть відчути, що настав момент заявити про себе, вийти з тіні або ж розпочати щось зовсім нове.
21 вересня настане сонячне затемнення у секторі партнерства. Це переломний момент у коханні та стосунках. На когось чекає пропозиція руки і серця, на когось — рішення про весілля чи спільне життя. Для інших це може стати моментом розставання або перегляду важливих угод та союзів.
Саме у вересні Всесвіт дарує представникам цього знаку можливість почати все з нуля: хтось зможе позбутися минулого, інші відкриють новий розділ у стосунках чи роботі. Особливо щасливим цей час буде для тих, хто готовий працювати над собою і сміливо дивитися у майбутнє.
Важливі дати та події вересня для Риб:
- 2 вересня — Сатурн знову входить у знак Риб. Це час дисципліни, роботи над собою, перегляду цілей та навіть змін у зовнішності;
- 3 вересня — Меркурій переходить у сьомий дім. Це означає важливі новини, переговори, документи та серйозні розмови з партнерами;
- 6 вересня — Уран стає ретроградним у четвертому домі, що може принести зміни у житті, пов'язаному з домом, ремонтом або переїздом.
- з 7 по 21 вересня — триватиме коридор затемнень. У цей період емоції можуть зашкалювати, тому астрологи радять не ухвалювати доленосних рішень, а дочекатися ясності після 21-го числа;
- з 21 вересня відкриється шанс на нові знайомства, романтичні історії та вигідні партнерські домовленості.
