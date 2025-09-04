Який знак Зодіаку отримає шанс відкрити двері до нового життя у вересні 2025

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вересень 2025 року стане переломним для одного знаку Зодіаку у сферах кохання, стосунків та кар'єри. Всесвіт буквально підштовхуватиме до змін, даруючи шанс почати життя з чистого аркуша.

Кому з представників зодіакального кола випаде можливість вирватися з минулого і зробити крок у майбутнє, розповіла відома астрологиня Анжела Перл на своєму Youtube-каналі.

Знак Зодіаку, який змінить долю у вересні 2025

За прогнозом Анжели Перл, головним героєм цього місяця стануть Риби. Саме цей знак опиниться у центрі космічних подій, адже обидва вересневих затемнення напряму пов'язані з їхнім гороскопом.

У неділю, 7 вересня, відбудеться місячне затемнення у Рибах. Воно торкнеться теми особистості, нового етапу життя та власного самовідчуття. У цей час Риби можуть відчути, що настав момент заявити про себе, вийти з тіні або ж розпочати щось зовсім нове.

21 вересня настане сонячне затемнення у секторі партнерства. Це переломний момент у коханні та стосунках. На когось чекає пропозиція руки і серця, на когось — рішення про весілля чи спільне життя. Для інших це може стати моментом розставання або перегляду важливих угод та союзів.

Саме у вересні Всесвіт дарує представникам цього знаку можливість почати все з нуля: хтось зможе позбутися минулого, інші відкриють новий розділ у стосунках чи роботі. Особливо щасливим цей час буде для тих, хто готовий працювати над собою і сміливо дивитися у майбутнє.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Важливі дати та події вересня для Риб:

2 вересня — Сатурн знову входить у знак Риб. Це час дисципліни, роботи над собою, перегляду цілей та навіть змін у зовнішності;

— Сатурн знову входить у знак Риб. Це час дисципліни, роботи над собою, перегляду цілей та навіть змін у зовнішності; 3 вересня — Меркурій переходить у сьомий дім. Це означає важливі новини, переговори, документи та серйозні розмови з партнерами;

— Меркурій переходить у сьомий дім. Це означає важливі новини, переговори, документи та серйозні розмови з партнерами; 6 вересня — Уран стає ретроградним у четвертому домі, що може принести зміни у житті, пов'язаному з домом, ремонтом або переїздом.

— Уран стає ретроградним у четвертому домі, що може принести зміни у житті, пов'язаному з домом, ремонтом або переїздом. з 7 по 21 вересня — триватиме коридор затемнень. У цей період емоції можуть зашкалювати, тому астрологи радять не ухвалювати доленосних рішень, а дочекатися ясності після 21-го числа;

— триватиме коридор затемнень. У цей період емоції можуть зашкалювати, тому астрологи радять не ухвалювати доленосних рішень, а дочекатися ясності після 21-го числа; з 21 вересня відкриється шанс на нові знайомства, романтичні історії та вигідні партнерські домовленості.

