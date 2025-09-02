Якому знаку Зодіаку вересень 2025 принесе випробування та чого остерігатись

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вересень 2025 багатий на доленосні астрологічні події, здатні перевернути життя з ніг на голову. І якщо одним знакам Зодіаку вони несуть безперечне везіння, то іншим — доведеться стикнутися з випробуваннями. А справжня небезпека чатує на одного представника зодіакального кола. Тому так важливо знати, чого уникати, щоб не потрапити у пастку обставин.

Хто зі знаків Зодіаку має бути особливо обережним у вересні 2025 і на що звернути увагу — прогнозом поділилась астрологиня Анжела Перл на своєму Youtube-каналі.

Знак Зодіаку, який стикнеться з ризиками у вересні 2025

За прогнозом Анжели Перл, знак, на який чекають серйозні виклики, — Терези. Головна причина — два затемнення, які відбудуться 7 (місячне) та 21 вересня (сонячне). Вони створять своєрідний "коридор випробувань", де кожне рішення здатне визначити майбутнє на довгі роки, адже цикл затемнень триває 18 років.

Уникати слід поспішних рішень у коридорі затемнень, зайвих витрат і недбалого ставлення до здоров’я. Якщо ж діяти з обережністю та дисципліною, то навіть складні ситуації перетворяться на важливий досвід і можливості для розвитку.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Головні події та дати вересня для Терезів:

з 2 вересня Сатурн знову увійде у шостий дім роботи та здоров'я. Це змусить Терезів переглянути свій спосіб життя: харчування, режим, спортивні навантаження. У цей час корисно пройти обстеження, розпочати лікування. Також можливі зміни в професії — від повернення на стару роботу до паузи, яка дозволить зосередитися на родині;

Сатурн знову увійде у шостий дім роботи та здоров'я. Це змусить Терезів переглянути свій спосіб життя: харчування, режим, спортивні навантаження. У цей час корисно пройти обстеження, розпочати лікування. Також можливі зміни в професії — від повернення на стару роботу до паузи, яка дозволить зосередитися на родині; 3 вересня — Меркурій активізує дванадцятий дім — час підбиття підсумків, завершення справ, роботи з документами чи навчання;

— Меркурій активізує дванадцятий дім — час підбиття підсумків, завершення справ, роботи з документами чи навчання; 6 вересня — Уран стане ретроградним у дев'ятому домі, а з листопада повернеться у фінансовий сектор, нагадуючи про кредити, спадкові питання та спільний бізнес;

— Уран стане ретроградним у дев'ятому домі, а з листопада повернеться у фінансовий сектор, нагадуючи про кредити, спадкові питання та спільний бізнес; 7 вересня — місячне затемнення торкнеться тем роботи і здоров'я. Можливі зміни посади, колективу чи навіть серйозні медичні втручання;

— місячне затемнення торкнеться тем роботи і здоров'я. Можливі зміни посади, колективу чи навіть серйозні медичні втручання; 20 вересня — Венера принесе романтику у приховану сферу життя: можливі таємні стосунки або роман на відстані;

— Венера принесе романтику у приховану сферу життя: можливі таємні стосунки або роман на відстані; 21 вересня — сонячне затемнення започаткує новий цикл: еміграція, віддалена робота, духовні подорожі чи позбавлення від залежностей;

— сонячне затемнення започаткує новий цикл: еміграція, віддалена робота, духовні подорожі чи позбавлення від залежностей; з 23 вересня у Терезів зростає енергія — час покупок, нових угод і фінансових шансів. Проте є небезпека витратити більше, ніж потрібно. У стосунках Нептун може створювати невизначеність, а от Юпітер у секторі кар'єри відкриє двері для зростання та досягнень аж до літа 2026 року.

