Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Один знак Зодіаку зіткнеться з ризиками у вересні — чого уникати

Один знак Зодіаку зіткнеться з ризиками у вересні — чого уникати

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 06:59
Якому знаку Зодіаку вересень 2025 принесе випробування та чого остерігатись
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вересень 2025 багатий на доленосні астрологічні події, здатні перевернути життя з ніг на голову. І якщо одним знакам Зодіаку вони несуть безперечне везіння, то іншим — доведеться стикнутися з випробуваннями. А справжня небезпека чатує на одного представника зодіакального кола. Тому так важливо знати, чого уникати, щоб не потрапити у пастку обставин. 

Хто зі знаків Зодіаку має бути особливо обережним у вересні 2025 і на що звернути увагу — прогнозом поділилась астрологиня Анжела Перл на своєму Youtube-каналі.

Реклама
Читайте також:

Знак Зодіаку, який стикнеться з ризиками у вересні 2025

За прогнозом Анжели Перл, знак, на який чекають серйозні виклики, — Терези. Головна причина — два затемнення, які відбудуться 7 (місячне) та 21 вересня (сонячне). Вони створять своєрідний "коридор випробувань", де кожне рішення здатне визначити майбутнє на довгі роки, адже цикл затемнень триває 18 років.

Уникати слід поспішних рішень у коридорі затемнень, зайвих витрат і недбалого ставлення до здоров’я. Якщо ж діяти з обережністю та дисципліною, то навіть складні ситуації перетворяться на важливий досвід і можливості для розвитку.

 

Один знак Зодіаку стикнеться з небезпекою у вересні — чого уникати
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Головні події та дати вересня для Терезів:

  • з 2 вересня Сатурн знову увійде у шостий дім роботи та здоров'я. Це змусить Терезів переглянути свій спосіб життя: харчування, режим, спортивні навантаження. У цей час корисно пройти обстеження, розпочати лікування. Також можливі зміни в професії — від повернення на стару роботу до паузи, яка дозволить зосередитися на родині;
  • 3 вересня — Меркурій активізує дванадцятий дім — час підбиття підсумків, завершення справ, роботи з документами чи навчання;
  • 6 вересня — Уран стане ретроградним у дев'ятому домі, а з листопада повернеться у фінансовий сектор, нагадуючи про кредити, спадкові питання та спільний бізнес;
  • 7 вересня — місячне затемнення торкнеться тем роботи і здоров'я. Можливі зміни посади, колективу чи навіть серйозні медичні втручання;
  • 20 вересня — Венера принесе романтику у приховану сферу життя: можливі таємні стосунки або роман на відстані;
  • 21 вересня — сонячне затемнення започаткує новий цикл: еміграція, віддалена робота, духовні подорожі чи позбавлення від залежностей;
  • з 23 вересня у Терезів зростає енергія — час покупок, нових угод і фінансових шансів. Проте є небезпека витратити більше, ніж потрібно. У стосунках Нептун може створювати невизначеність, а от Юпітер у секторі кар'єри відкриє двері для зростання та досягнень аж до літа 2026 року.

Також пропонуємо вам ознайомитися з іншими прогнозами астрологів

Хто зі знаків Зодіаку стане головним щасливчиком середи, 3 вересня.

Кому з представників зодіакального кола вересневий коридор затемнень подарує грошовий успіх.

У яких знаків Зодіаку розпочнеться чорна смуга у вересні. 

Якому знаку Зодіаку вересень подарує шалений успіх та відкриє нові горизонти.

У якого знаку Зодіаку назавжди зміниться життя через коридор затемнень у вересні 2025.

гороскоп вересень прогнози Астрологія небезпека знаки Зодіаку
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації