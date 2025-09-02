Якому знаку Зодіаку вересень 2025 принесе випробування та чого остерігатись

Один знак Зодіаку зіткнеться з ризиками у вересні — чого уникати
Вересень 2025 багатий на доленосні астрологічні події, здатні перевернути життя з ніг на голову. І якщо одним знакам Зодіаку вони несуть безперечне везіння, то іншим — доведеться стикнутися з випробуваннями. А справжня небезпека чатує на одного представника зодіакального кола. Тому так важливо знати, чого уникати, щоб не потрапити у пастку обставин.
Хто зі знаків Зодіаку має бути особливо обережним у вересні 2025 і на що звернути увагу — прогнозом поділилась астрологиня Анжела Перл на своєму Youtube-каналі.
Знак Зодіаку, який стикнеться з ризиками у вересні 2025
За прогнозом Анжели Перл, знак, на який чекають серйозні виклики, — Терези. Головна причина — два затемнення, які відбудуться 7 (місячне) та 21 вересня (сонячне). Вони створять своєрідний "коридор випробувань", де кожне рішення здатне визначити майбутнє на довгі роки, адже цикл затемнень триває 18 років.
Уникати слід поспішних рішень у коридорі затемнень, зайвих витрат і недбалого ставлення до здоров’я. Якщо ж діяти з обережністю та дисципліною, то навіть складні ситуації перетворяться на важливий досвід і можливості для розвитку.
Головні події та дати вересня для Терезів:
- з 2 вересня Сатурн знову увійде у шостий дім роботи та здоров'я. Це змусить Терезів переглянути свій спосіб життя: харчування, режим, спортивні навантаження. У цей час корисно пройти обстеження, розпочати лікування. Також можливі зміни в професії — від повернення на стару роботу до паузи, яка дозволить зосередитися на родині;
- 3 вересня — Меркурій активізує дванадцятий дім — час підбиття підсумків, завершення справ, роботи з документами чи навчання;
- 6 вересня — Уран стане ретроградним у дев'ятому домі, а з листопада повернеться у фінансовий сектор, нагадуючи про кредити, спадкові питання та спільний бізнес;
- 7 вересня — місячне затемнення торкнеться тем роботи і здоров'я. Можливі зміни посади, колективу чи навіть серйозні медичні втручання;
- 20 вересня — Венера принесе романтику у приховану сферу життя: можливі таємні стосунки або роман на відстані;
- 21 вересня — сонячне затемнення започаткує новий цикл: еміграція, віддалена робота, духовні подорожі чи позбавлення від залежностей;
- з 23 вересня у Терезів зростає енергія — час покупок, нових угод і фінансових шансів. Проте є небезпека витратити більше, ніж потрібно. У стосунках Нептун може створювати невизначеність, а от Юпітер у секторі кар'єри відкриє двері для зростання та досягнень аж до літа 2026 року.
Також пропонуємо вам ознайомитися з іншими прогнозами астрологів
Хто зі знаків Зодіаку стане головним щасливчиком середи, 3 вересня.
Кому з представників зодіакального кола вересневий коридор затемнень подарує грошовий успіх.
У яких знаків Зодіаку розпочнеться чорна смуга у вересні.
Якому знаку Зодіаку вересень подарує шалений успіх та відкриє нові горизонти.
У якого знаку Зодіаку назавжди зміниться життя через коридор затемнень у вересні 2025.
Читайте Новини.LIVE!