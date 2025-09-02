Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Один знак Зодиака столкнется с рисками в сентябре — чего избегать

Один знак Зодиака столкнется с рисками в сентябре — чего избегать

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 06:59
Какому знаку Зодиака сентябрь 2025 принесет испытания и чего остерегаться
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сентябрь 2025 богат на судьбоносные астрологические события, способные перевернуть жизнь с ног на голову. И если одним знакам Зодиака они несут бесспорное везение, то другим — придется столкнуться с испытаниями. А настоящая опасность подстерегает одного представителя зодиакального круга. Потому так важно знать, чего избегать, чтобы не попасть в ловушку обстоятельств.

Кто из знаков Зодиака должен быть особенно осторожным в сентябре 2025 и на что обратить внимание — прогнозом поделилась астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Реклама
Читайте также:

Знак Зодиака, который столкнется с рисками в сентябре 2025

По прогнозу Анжелы Перл, знак, которого ждут серьезные вызовы, — Весы. Главная причина — два затмения, которые произойдут 7 (лунное) и 21 сентября (солнечное). Они создадут своеобразный "коридор испытаний", где каждое решение способно определить будущее на долгие годы, ведь цикл затмений длится 18 лет.

Избегать следует поспешных решений в коридоре затмений, лишних трат и халатного отношения к здоровью. Если же действовать с осторожностью и дисциплиной, то даже сложные ситуации превратятся в важный опыт и возможности для развития.

 

Один знак Зодиака столкнется с опасностью в сентябре – чего избегать
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Главные события и даты сентября для Весов:

  • со 2 сентября Сатурн снова войдет в шестой дом работы и здоровья. Это заставит Весов пересмотреть свой образ жизни: питание, режим, спортивные нагрузки. В это время полезно пройти обследование, начать лечение. Также возможны изменения в профессии — от возвращения на старую работу до паузы, которая позволит сосредоточиться на семье;
  • 3 сентября — Меркурий активизирует двенадцатый дом — время подведения итогов, завершения дел, работы с документами или обучения;
  • 6 сентября — Уран станет ретроградным в девятом доме, а с ноября вернется в финансовый сектор, напоминая о кредитах, наследственных вопросах и совместном бизнесе;
  • 7 сентября — лунное затмение затронет темы работы и здоровья. Возможны смены должности, коллектива или даже серьезные медицинские вмешательства;
  • 20 сентября — Венера принесет романтику в скрытую сферу жизни: возможны тайные отношения или роман на расстоянии;
  • 21 сентября — солнечное затмение начнет новый цикл: эмиграция, удаленная работа, духовные путешествия или избавление от зависимостей;
  • с 23 сентября у Весов растет энергия — время покупок, новых сделок и финансовых шансов. Однако есть опасность потратить больше, чем нужно. В отношениях Нептун может создавать неопределенность, а вот Юпитер в секторе карьеры откроет двери для роста и достижений вплоть до лета 2026 года.

Также предлагаем вам ознакомиться с другими прогнозами астрологов

Кто из знаков Зодиака станет главным счастливчиком среды, 3 сентября.

Кому из представителей зодиакального круга сентябрьский коридор затмений подарит денежный успех.

У каких знаков Зодиака начнется черная полоса в сентябре.

Какому знаку Зодиака сентябрь подарит огромный успех и откроет новые горизонты.

У какого знака Зодиака навсегда изменится жизнь из-за коридора затмений в сентябре 2025.

гороскоп сентябрь прогнозы Астрология опасность знаки Зодиака
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации