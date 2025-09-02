Какому знаку Зодиака сентябрь 2025 принесет испытания и чего остерегаться

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сентябрь 2025 богат на судьбоносные астрологические события, способные перевернуть жизнь с ног на голову. И если одним знакам Зодиака они несут бесспорное везение, то другим — придется столкнуться с испытаниями. А настоящая опасность подстерегает одного представителя зодиакального круга. Потому так важно знать, чего избегать, чтобы не попасть в ловушку обстоятельств.

Кто из знаков Зодиака должен быть особенно осторожным в сентябре 2025 и на что обратить внимание — прогнозом поделилась астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Знак Зодиака, который столкнется с рисками в сентябре 2025

По прогнозу Анжелы Перл, знак, которого ждут серьезные вызовы, — Весы. Главная причина — два затмения, которые произойдут 7 (лунное) и 21 сентября (солнечное). Они создадут своеобразный "коридор испытаний", где каждое решение способно определить будущее на долгие годы, ведь цикл затмений длится 18 лет.

Избегать следует поспешных решений в коридоре затмений, лишних трат и халатного отношения к здоровью. Если же действовать с осторожностью и дисциплиной, то даже сложные ситуации превратятся в важный опыт и возможности для развития.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Главные события и даты сентября для Весов:

со 2 сентября Сатурн снова войдет в шестой дом работы и здоровья. Это заставит Весов пересмотреть свой образ жизни: питание, режим, спортивные нагрузки. В это время полезно пройти обследование, начать лечение. Также возможны изменения в профессии — от возвращения на старую работу до паузы, которая позволит сосредоточиться на семье;

Сатурн снова войдет в шестой дом работы и здоровья. Это заставит Весов пересмотреть свой образ жизни: питание, режим, спортивные нагрузки. В это время полезно пройти обследование, начать лечение. Также возможны изменения в профессии — от возвращения на старую работу до паузы, которая позволит сосредоточиться на семье; 3 сентября — Меркурий активизирует двенадцатый дом — время подведения итогов, завершения дел, работы с документами или обучения;

— Меркурий активизирует двенадцатый дом — время подведения итогов, завершения дел, работы с документами или обучения; 6 сентября — Уран станет ретроградным в девятом доме, а с ноября вернется в финансовый сектор, напоминая о кредитах, наследственных вопросах и совместном бизнесе;

— Уран станет ретроградным в девятом доме, а с ноября вернется в финансовый сектор, напоминая о кредитах, наследственных вопросах и совместном бизнесе; 7 сентября — лунное затмение затронет темы работы и здоровья. Возможны смены должности, коллектива или даже серьезные медицинские вмешательства;

— лунное затмение затронет темы работы и здоровья. Возможны смены должности, коллектива или даже серьезные медицинские вмешательства; 20 сентября — Венера принесет романтику в скрытую сферу жизни: возможны тайные отношения или роман на расстоянии;

— Венера принесет романтику в скрытую сферу жизни: возможны тайные отношения или роман на расстоянии; 21 сентября — солнечное затмение начнет новый цикл: эмиграция, удаленная работа, духовные путешествия или избавление от зависимостей;

— солнечное затмение начнет новый цикл: эмиграция, удаленная работа, духовные путешествия или избавление от зависимостей; с 23 сентября у Весов растет энергия — время покупок, новых сделок и финансовых шансов. Однако есть опасность потратить больше, чем нужно. В отношениях Нептун может создавать неопределенность, а вот Юпитер в секторе карьеры откроет двери для роста и достижений вплоть до лета 2026 года.

