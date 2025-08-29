Каким знакам Зодиака ждать проблем в сентябре 2025 — прогноз астрологов

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Первый месяц осени грозит стать непростым периодом для некоторых представителей зодиакального круга. По прогнозам астрологов, последнее солнечное затмение года, которое произойдет 21 сентября, может принести этим знакам Зодиака серьезные потрясения в карьере, финансах и личной жизни. Это время, когда нужно будет проявить выдержку и научиться правильно реагировать на вызовы судьбы.

В жизни каких знаков Зодиака начнется черная полоса осенью 2025 года, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Times of India.

Каким знакам Зодиака сентябрь 2025 года принесет проблемы и испытания

Телец

Для Тельцов солнечное затмение в сентябре может стать непростым периодом. Возможны трудности в семейных отношениях, конфликты с близкими, а также проблемы в профессиональной сфере, которые остановят развитие. Психологическое давление может вызвать тревогу, а иногда даже депрессивные состояния. Важно больше общаться с друзьями и не оставаться наедине со своими проблемами.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Весы

Сентябрьское солнечное затмение может стать вызовом для Весов. Появятся трудности в карьере, из-за чего новые идеи или проекты придется отложить. В отношениях возможны конфликты, которые приведут к разрывам и недоразумениям. Астрологи предупреждают о сильном эмоциональном напряжении, которое может сказаться на здоровье. Весам стоит уделять больше внимания своему самочувствию и избегать стрессовых ситуаций.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Рак

Для Раков первый месяц осени может стать неблагоприятным в финансовой и профессиональной сферах. Бизнесмены рискуют понести значительные денежные потери, а работа потребует пересмотра планов. Накопленный стресс может сказаться на уверенности и внутреннем балансе. Астрологи советуют сосредоточиться на здоровых привычках и поддержании эмоциональной стабильности, чтобы избежать истощения.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Скорпион

Скорпионов солнечное затмение заставит пройти через серьезные испытания. В профессиональной сфере возможны большие нагрузки, которые вызовут нервное напряжение. Бизнес может приносить больше хлопот, чем прибыли. Важно не поддаваться импульсивным решениям и сохранять холодный рассудок — именно это поможет минимизировать риски.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

