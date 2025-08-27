Гороскоп на осінь 2025 року — які знаки Зодіаку переживуть сезон шаленого кохання

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

До нас невпинно наближається осінь 2025 року. Але для деяких знаків Зодіаку це не привід сумувати за літом, адже новий сезон обіцяє їм дещо особливе. За прогнозами астрологів, чотири щасливчики поринуть у період кохання, гармонії та натхнення. І йдеться не лише про романтичні стосунки, а й про дружбу та любов до себе.

Яким знакам Зодіаку осінь 2025 року відкриє двері у світ щирих емоцій та великих почуттів, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Glamour.

Осінній гороскоп 2025 — сезон любові для чотирьох знаків Зодіаку

Астрологічна карта цього року говорить сама за себе — осінь принесе хвилю гармонії та ніжності. Коли Сонце увійде в знак Діви, а згодом — у Терези, ми відчуємо потребу більше дбати про стосунки та шукати баланс. Венера і Марс, які восени 2025 року розташуються у знаку Терезів, створять ідеальні умови для романтики. А сонячне затемнення 21 вересня підсилить усі ці емоції. І хоча кожен знак Зодіаку отримає свою частку гарних вібрацій, все ж тільки чотири представники зодіакального кола відчують справжній вибух почуттів.

Давайте скоріше дізнаємося, хто вони:

Терези — кохання у повітрі

Саме Терези стануть головними винуватцями того, що ця осінь така романтична. Сонце, Венера і Марс наповнюють ваш знак енергією любові та пристрасті. Цей сезон допоможе відпустити старі образи й почати життя з новою легкістю. Осіннє рівнодення 22 вересня принесе вам гармонію, а зорі підкажуть: настав час зосередитися на власних бажаннях і мріях. Кохання буде поруч із вами скрізь — чи то у вигляді нового роману, чи то новий етап у стосунках або ж у вигляді глибшої любові до себе.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Риби — тепла романтика та приємні дрібниці

Риби зустрінуть осінь у своєму неповторному стилі — з гарячим шоколадом, ароматом кориці та довгими вечорами під пледами. Але саме в цей затишок поступово увійде кохання. Якщо ви у стосунках — вони перейдуть на новий рівень. Якщо ви самотні — зірки готують приємні сюрпризи: флірт, нові знайомства і відчуття, що романтика буквально переслідує вас. Ця осінь подарує вам більше, ніж ви очікуєте — головне, не закривати серце.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Водолій — глибокі зв'язки і відверті розмови

Для Водоліїв осінь почнеться спокійно, але вже у жовтні Плутон у вашому знаку підштовхне вас переглянути свої стосунки. Ви зрозумієте, які зв'язки варто зміцнювати, а від яких настав час відмовитися. Це період, коли кожне ваше рішення приносить винагороду: чим більше любові ви віддаєте, тим більше отримуєте у відповідь. Теплі розмови до ранку, довгі прогулянки й навіть звичайні дружні зустрічі цього сезону наповнять вас не менше, ніж романтичні пригоди.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Стрілець — любов до життя і нові горизонти

Стрільці потраплять під сильний вплив сезону затемнень. Наприкінці вересня енергія буквально переповнюватиме вас, і може здаватися, що ви не знаєте, куди рухатися далі. Але незабаром усе стане на свої місця: робіть лише те, що любите, і відкидайте все зайве. Ця осінь відкриє перед вами нові двері — у стосунках, роботі й навіть у вашому внутрішньому світі. Головне — бути уважними до того, які почуття ви готові прийняти у своє життя.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

