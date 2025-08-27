Видео
Любовь ворвется в жизнь четырех знаков Зодиака осенью 2025

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 16:43
Гороскоп на осень 2025 года — какие знаки Зодиака переживут сезон безумной любви
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

К нам неустанно приближается осень 2025. Но для некоторых знаков Зодиака это не повод скучать по лету, ведь новый сезон обещает им нечто особенное. По прогнозам астрологов, четыре счастливчика окунутся в период любви, гармонии и вдохновения. И речь идет не только о романтических отношениях, но и о дружбе и любви к себе.

Каким знакам Зодиака осень 2025 года откроет двери в мир искренних эмоций и больших чувств, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Glamour.

Осенний гороскоп 2025 — сезон любви для четырех знаков Зодиака

Астрологическая карта этого года говорит сама за себя — осень принесет волну гармонии и нежности. Когда Солнце войдет в знак Девы, а затем — в Весы, мы почувствуем потребность больше заботиться об отношениях и искать баланс. Венера и Марс, которые осенью 2025 года расположатся в знаке Весов, создадут идеальные условия для романтики. А солнечное затмение 21 сентября усилит все эти эмоции. И хотя каждый знак Зодиака получит свою долю хороших вибраций, все же только четыре представителя зодиакального круга почувствуют настоящий взрыв чувств.

Давайте поскорее узнаем, кто они:

Весы — любовь в воздухе

Именно Весы станут главными виновниками того, что эта осень такая романтичная. Солнце, Венера и Марс наполняют ваш знак энергией любви и страсти. Этот сезон поможет отпустить старые обиды и начать жизнь с новой легкостью. Осеннее равноденствие 22 сентября принесет вам гармонию, а звезды подскажут: пришло время сосредоточиться на собственных желаниях и мечтах. Любовь будет рядом с вами везде — то ли в виде нового романа, то ли новый этап в отношениях или же в виде более глубокой любви к себе.

 

Какие знаки Зодиака переживут сезон безумной любви осенью 2025 — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Рыбы — теплая романтика и приятные мелочи

Рыбы встретят осень в своем неповторимом стиле — с горячим шоколадом, ароматом корицы и долгими вечерами под пледами. Но именно в этот уют постепенно войдет любовь. Если вы в отношениях — они перейдут на новый уровень. Если вы одиноки — звезды готовят приятные сюрпризы: флирт, новые знакомства и ощущение, что романтика буквально преследует вас. Эта осень подарит вам больше, чем вы ожидаете — главное, не закрывать сердце.

 

Какие знаки Зодиака переживут сезон безумной любви осенью 2025 — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Водолей — глубокие связи и откровенные разговоры

Для Водолеев осень начнется спокойно, но уже в октябре Плутон в вашем знаке подтолкнет вас пересмотреть свои отношения. Вы поймете, какие связи стоит укреплять, а от каких пора отказаться. Это период, когда каждое ваше решение приносит вознаграждение: чем больше любви вы отдаете, тем больше получаете в ответ. Теплые разговоры до утра, долгие прогулки и даже обычные дружеские встречи в этом сезоне наполнят вас не меньше, чем романтические приключения.

 

Какие знаки Зодиака переживут сезон безумной любви осенью 2025 — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Стрелец — любовь к жизни и новые горизонты

Стрельцы попадут под сильное влияние сезона затмений. В конце сентября энергия будет буквально переполнять вас, и может казаться, что вы не знаете, куда двигаться дальше. Но вскоре все станет на свои места: делайте только то, что любите, и отбрасывайте все лишнее. Эта осень откроет перед вами новые двери — в отношениях, работе и даже в вашем внутреннем мире. Главное — быть внимательными к тому, какие чувства вы готовы принять в свою жизнь.

 

Какие знаки Зодиака переживут сезон безумной любви осенью 2025 — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
