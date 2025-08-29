Яким знакам Зодіаку чекати проблем у вересні 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Перший місяць осені загрожує стати непростим періодом для деяких представників зодіакального кола. За прогнозами астрологів, останнє сонячне затемнення року, яке відбудеться 21 вересня, може принести цим знакам Зодіаку серйозні потрясіння в кар'єрі, фінансах та особистому житті. Це час, коли потрібно буде проявити витримку і навчитися правильно реагувати на виклики долі.

У житті яких знаків Зодіаку розпочнеться чорна смуга восени 2025 року, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Times of India.

Яким знакам Зодіаку вересень 2025 принесе проблеми та випробування

Телець

Для Тельців сонячне затемнення у вересні може стати непростим періодом. Можливі труднощі у сімейних стосунках, конфлікти з близькими, а також негаразди у професійній сфері, які зупинять розвиток. Психологічний тиск може спричинити тривогу, а іноді навіть депресивні стани. Важливо більше спілкуватися з друзями та не залишатися наодинці зі своїми проблемами.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Терези

Вересневе сонячне затемнення може стати викликом для Терезів. З'являться труднощі у кар'єрі, через що нові ідеї чи проєкти доведеться відкласти. У стосунках можливі конфлікти, що призведуть до розривів і непорозумінь. Астрологи попереджають про сильне емоційне напруження, яке може позначитися на здоров'ї. Терезам варто приділяти більше уваги своєму самопочуттю та уникати стресових ситуацій.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Рак

Для Раків перший місяць осені може стати несприятливим у фінансовій та професійній сферах. Бізнесмени ризикують зазнати значних грошових втрат, а робота вимагатиме перегляду планів. Накопичений стрес може позначитися на впевненості та внутрішньому балансі. Астрологи радять зосередитися на здорових звичках і підтримці емоційної стабільності, щоб уникнути виснаження.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Скорпіон

Скорпіонів сонячне затемнення змусить пройти через серйозні випробування. У професійній сфері можливі великі навантаження, які викличуть нервове напруження. Бізнес може приносити більше клопоту, ніж прибутку. Важливо не піддаватися імпульсивним рішенням і зберігати холодний розум — саме це допоможе мінімізувати ризики.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

