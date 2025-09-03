Який знак Зодіаку отримає цінний урок життя у вересні 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для одного знаку Зодіаку вересень 2025 року може стати по-справжньому переломним місяцем. Місячне та сонячне затемнення, сильні аспекти планет і рух Сатурна створять особливу енергетику, що відкриє двері до глибоких усвідомлень та змін, які торкнуться любові, творчості та стосунків із близькими.

Який знак Зодіаку відкриє для себе важливі істини життя у перший місяць осені — прогнозом поділилась астрологиня Анжела Перл на своєму Youtube-каналі.

Знак Зодіаку, який отримає цінний урок життя у вересні 2025

Цей період стане часом важливих уроків і нових початків, які визначатимуть майбутнє, для тих, хто народився під знаком Скорпіона. За словами Анжели Перл, вересень буде насиченим і непростим через одразу два затемнення — місячне 7 вересня та сонячне 21 вересня. Їхній вплив відкриє теми кохання, дружби, творчості та головне — любові до себе.

Як зазначає астрологиня, саме цього місяця Скорпіони поставлять собі питання: чи вмію я цінувати себе і дозволяти собі радість? Ці події стануть відлунням минулих циклів — 2006-2007 та 2015-2016 років, тож у багатьох повторяться ситуації з тих часів.

Вересень навчить Скорпіонів головному — бачити цінність у собі, довіряти внутрішньому голосу і не відкладати життя на потім. Цей місяць стане моментом пробудження, коли Всесвіт змусить вас подивитися на себе по-новому, відпустити старе й сміливо йти вперед.

Юпітер, який перебуватиме у дев'ятому домі, допоможе розширити горизонти — подорожі, навчання, нові знайомства з іноземцями відкриють двері у майбутнє.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Головні події та дати вересня для Скорпіонів:

2 вересня — Сатурн повернеться у п'ятий дім Скорпіонів і залишиться там до лютого 2026 року. Це час навести лад у коханні, у справах із дітьми або у творчості. Хтось із представників знаку може вирішити створити родину, стати батьками чи реалізувати давній проєкт;

— Сатурн повернеться у п'ятий дім Скорпіонів і залишиться там до лютого 2026 року. Це час навести лад у коханні, у справах із дітьми або у творчості. Хтось із представників знаку може вирішити створити родину, стати батьками чи реалізувати давній проєкт; 3-19 вересня — Меркурій активізує соціальну сферу — на вас чекають зустрічі, події, знайомства, нові пропозиції;

— Меркурій активізує соціальну сферу — на вас чекають зустрічі, події, знайомства, нові пропозиції; 6 вересня — Уран стане ретроградним у восьмому домі — це може повернути до фінансових питань, боргів, спадщини чи кредитів;

— Уран стане ретроградним у восьмому домі — це може повернути до фінансових питань, боргів, спадщини чи кредитів; 7 вересня — місячне затемнення висвітлить любовні стосунки, романтику, дітей та творчість. Для когось це буде тріумф і перемога, для інших — випробування у коханні;

— місячне затемнення висвітлить любовні стосунки, романтику, дітей та творчість. Для когось це буде тріумф і перемога, для інших — випробування у коханні; 19 вересня — можливе повернення людей із минулого, а також зацікавлення сімейними архівами, духовними практиками;

— можливе повернення людей із минулого, а також зацікавлення сімейними архівами, духовними практиками; 21 вересня — сонячне затемнення в 11-му домі принесе нові знайомства, союзників, покровителів і відкриє шлях до здійснення мрій;

— сонячне затемнення в 11-му домі принесе нові знайомства, союзників, покровителів і відкриє шлях до здійснення мрій; з 23 вересня — Скорпіони відчують прилив енергії, сміливості та готовності діяти.

