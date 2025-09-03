Какой знак Зодиака получит ценный урок жизни в сентябре 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для одного знака Зодиака сентябрь 2025 года может стать по-настоящему переломным месяцем. Лунное и солнечное затмение, сильные аспекты планет и движение Сатурна создадут особую энергетику, которая откроет двери к глубоким осознаниям и изменениям, которые коснутся любви, творчества и отношений с близкими.

Какой знак Зодиака откроет для себя важные истины жизни в первый месяц осени — прогнозом поделилась астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Знак Зодиака, который получит ценный урок жизни в сентябре 2025 года

Этот период станет временем важных уроков и новых начал, которые будут определять будущее, для тех, кто родился под знаком Скорпиона. По словам Анжелы Перл, сентябрь будет насыщенным и непростым из-за сразу двух затмений — лунного 7 сентября и солнечного 21 сентября. Их влияние откроет темы любви, дружбы, творчества и главное — любви к себе.

Как отмечает астролог, именно в этом месяце Скорпионы зададут себе вопрос: умею ли я ценить себя и позволять себе радость? Эти события станут отголоском прошлых циклов — 2006-2007 и 2015-2016 годов, поэтому у многих повторятся ситуации из тех времен.

Сентябрь научит Скорпионов главному — видеть ценность в себе, доверять внутреннему голосу и не откладывать жизнь на потом. Этот месяц станет моментом пробуждения, когда Вселенная заставит вас посмотреть на себя по-новому, отпустить старое и смело идти вперед.

Юпитер, который будет находиться в девятом доме, поможет расширить горизонты — путешествия, обучение, новые знакомства с иностранцами откроют двери в будущее.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Главные события и даты сентября для Скорпионов:

2 сентября — Сатурн вернется в пятый дом Скорпионов и останется там до февраля 2026 года. Это время навести порядок в любви, в делах с детьми или в творчестве. Кто-то из представителей знака может решить создать семью, стать родителями или реализовать давний проект;

— Сатурн вернется в пятый дом Скорпионов и останется там до февраля 2026 года. Это время навести порядок в любви, в делах с детьми или в творчестве. Кто-то из представителей знака может решить создать семью, стать родителями или реализовать давний проект; 3-19 сентября — Меркурий активизирует социальную сферу — вас ждут встречи, события, знакомства, новые предложения;

— Меркурий активизирует социальную сферу — вас ждут встречи, события, знакомства, новые предложения; 6 сентября — Уран станет ретроградным в восьмом доме — это может вернуть к финансовым вопросам, долгам, наследству или кредитам;

— Уран станет ретроградным в восьмом доме — это может вернуть к финансовым вопросам, долгам, наследству или кредитам; 7 сентября — лунное затмение осветит любовные отношения, романтику, детей и творчество. Для кого-то это будет триумф и победа, для других — испытание в любви;

— лунное затмение осветит любовные отношения, романтику, детей и творчество. Для кого-то это будет триумф и победа, для других — испытание в любви; 19 сентября — возможно возвращение людей из прошлого, а также интерес к семейным архивам, духовным практикам;

— возможно возвращение людей из прошлого, а также интерес к семейным архивам, духовным практикам; 21 сентября — солнечное затмение в 11-м доме принесет новые знакомства, союзников, покровителей и откроет путь к осуществлению мечты;

— солнечное затмение в 11-м доме принесет новые знакомства, союзников, покровителей и откроет путь к осуществлению мечты; с 23 сентября — Скорпионы почувствуют прилив энергии, смелости и готовности действовать.

