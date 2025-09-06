Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Четыре знака Зодиака погрузятся в хаос из-за ретроградного Урана

Четыре знака Зодиака погрузятся в хаос из-за ретроградного Урана

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 11:19
Какие знаки Зодиака погрузятся в хаос из-за влияния ретроградного Урана
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Уран в Тельце, который пройдет с 6 сентября 2025 года по 4 февраля 2026 года, станет одним из самых мощных астрологических событий этой осени и зимы. Его влияние почувствуют все знаки Зодиака, ведь Уран заставит пересмотреть наши внутренние установки, отношение к деньгам, стабильности и собственной свободе. Но четыре представителя зодиакального круга почувствуют хаос особенно остро, ведь именно они окажутся в центре трансформаций.

Каким знакам Зодиака ретроградный Уран принесет хаос и внезапные изменения, Новини.LIVE делится точным прогнозом астрологов.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, в жизнь которых ворвется хаос из-за ретроградного Урана

Телец

Для Тельцов этот период станет особенно напряженным, ведь Уран движется именно через ваш знак. Вас ждет глубокое переосмысление себя, собственных привычек и жизненного пути последних лет. Пришлось не раз выходить из зоны комфорта, и теперь настал момент интегрировать эти изменения. Могут возникнуть старые страхи, но они лишь подскажут, насколько далеко вы продвинулись. Используйте это время, чтобы настроить свои привычки, позаботиться о себе и найти новые способы самовыражения. Начало февраля может подарить личный прорыв, который изменит ваше направление.

 

Які знаки Зодіаку поринуть у хаос через вплив ретроградного Урану — Телець
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com
Лев

Для Львов ретроградный Уран затронет карьеру и социальный статус. Возможны задержки в профессиональных делах, переосмысление целей или даже сомнения относительно выбранного пути. Это не поражение, а возможность выровнять курс в соответствии с настоящими желаниями. Важную роль могут сыграть близкие люди, наставники или руководители, которые подскажут, как открыть новые горизонты. Главное — оставаться гибкими и избегать поспешных решений. В начале февраля вы сможете увидеть новые перспективы и найти направление, которое больше соответствует вашим ценностям.

 

Які знаки Зодіаку поринуть у хаос через вплив ретроградного Урану — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com
Скорпион

Для Скорпионов в центре событий окажутся отношения — как личные, так и деловые. Ретроградный Уран подтолкнет задуматься, что для вас означают баланс и настоящая преданность. Прошлые модели поведения могут вернуться, чтобы показать, что нуждается в изменениях. Не спешите делать серьезные шаги — лучше наблюдайте и анализируйте. Непредсказуемость окружения может испытать вашу выдержку, но это шанс научиться новой устойчивости. К февралю вы получите ясность и сможете сделать уверенные шаги к гармоничным отношениям.

 

Які знаки Зодіаку поринуть у хаос через вплив ретроградного Урану — Скорпіон
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com
Водолей

Для Водолеев этот транзит связан с домом, семьей и вопросами быта. Вы можете снова вернуться к решениям, которые касаются жилья или распределения обязанностей в семье. Также возможны эмоциональные воспоминания из прошлого, которые нуждаются в исцелении и завершении. Самое главное сейчас — набраться терпения: изменения будут происходить постепенно. Используйте это время для очищения пространства — как физического, так и внутреннего. К февралю вы сможете почувствовать новую стабильность и обрести комфорт в домашнем кругу.

 

Які знаки Зодіаку поринуть у хаос через вплив ретроградного Урану — Водолій
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Также предлагаем ознакомиться с другими прогнозами астрологов

Какие знаки Зодиака осуществят заветные мечты в полнолуние 7 сентября.

Какому знаку Зодиака придется предстать перед сложным выбором в сентябре.

Какому знаку Зодиака выпадет шанс изменить собственную судьбу в первый месяц осени.

Каким знакам Зодиака сентябрь обещает успехи в сфере карьеры.

Кто из знаков Зодиака получит ценный жизненный урок в сентябре.

гороскоп прогнозы Астрология Уран знаки Зодиака
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации