Какие знаки Зодиака погрузятся в хаос из-за влияния ретроградного Урана

Ретроградный Уран в Тельце, который пройдет с 6 сентября 2025 года по 4 февраля 2026 года, станет одним из самых мощных астрологических событий этой осени и зимы. Его влияние почувствуют все знаки Зодиака, ведь Уран заставит пересмотреть наши внутренние установки, отношение к деньгам, стабильности и собственной свободе. Но четыре представителя зодиакального круга почувствуют хаос особенно остро, ведь именно они окажутся в центре трансформаций.

Каким знакам Зодиака ретроградный Уран принесет хаос и внезапные изменения, Новини.LIVE делится точным прогнозом астрологов.

Знаки Зодиака, в жизнь которых ворвется хаос из-за ретроградного Урана

Телец

Для Тельцов этот период станет особенно напряженным, ведь Уран движется именно через ваш знак. Вас ждет глубокое переосмысление себя, собственных привычек и жизненного пути последних лет. Пришлось не раз выходить из зоны комфорта, и теперь настал момент интегрировать эти изменения. Могут возникнуть старые страхи, но они лишь подскажут, насколько далеко вы продвинулись. Используйте это время, чтобы настроить свои привычки, позаботиться о себе и найти новые способы самовыражения. Начало февраля может подарить личный прорыв, который изменит ваше направление.

Лев

Для Львов ретроградный Уран затронет карьеру и социальный статус. Возможны задержки в профессиональных делах, переосмысление целей или даже сомнения относительно выбранного пути. Это не поражение, а возможность выровнять курс в соответствии с настоящими желаниями. Важную роль могут сыграть близкие люди, наставники или руководители, которые подскажут, как открыть новые горизонты. Главное — оставаться гибкими и избегать поспешных решений. В начале февраля вы сможете увидеть новые перспективы и найти направление, которое больше соответствует вашим ценностям.

Скорпион

Для Скорпионов в центре событий окажутся отношения — как личные, так и деловые. Ретроградный Уран подтолкнет задуматься, что для вас означают баланс и настоящая преданность. Прошлые модели поведения могут вернуться, чтобы показать, что нуждается в изменениях. Не спешите делать серьезные шаги — лучше наблюдайте и анализируйте. Непредсказуемость окружения может испытать вашу выдержку, но это шанс научиться новой устойчивости. К февралю вы получите ясность и сможете сделать уверенные шаги к гармоничным отношениям.

Водолей

Для Водолеев этот транзит связан с домом, семьей и вопросами быта. Вы можете снова вернуться к решениям, которые касаются жилья или распределения обязанностей в семье. Также возможны эмоциональные воспоминания из прошлого, которые нуждаются в исцелении и завершении. Самое главное сейчас — набраться терпения: изменения будут происходить постепенно. Используйте это время для очищения пространства — как физического, так и внутреннего. К февралю вы сможете почувствовать новую стабильность и обрести комфорт в домашнем кругу.

