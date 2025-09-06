Які знаки Зодіаку поринуть у хаос через вплив ретроградного Урану

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Уран у Тельці, який пройде з 6 вересня 2025 року по 4 лютого 2026 року, стане однією із найпотужніших астрологічних подій цієї осені та зими. Його вплив відчують усі знаки Зодіаку, адже Уран змусить переглянути наші внутрішні установки, ставлення до грошей, стабільності та власної свободи. Але чотири представники зодіакального кола відчують хаос особливо гостро, адже саме вони опиняться у центрі трансформацій.

Яким знакам Зодіаку ретроградний Уран принесе хаос і раптові зміни, Новини.LIVE ділиться точним прогнозом астрологів.

Знаки Зодіаку, в життя яких увірветься хаос через ретроградний Уран

Телець

Для Тельців цей період стане особливо напруженим, адже Уран рухається саме через ваш знак. Вас чекає глибоке переосмислення себе, власних звичок та життєвого шляху останніх років. Довелося не раз виходити із зони комфорту, і тепер настав момент інтегрувати ці зміни. Можуть виникнути старі страхи, але вони лише підкажуть, наскільки далеко ви просунулися. Використайте цей час, щоб налаштувати свої звички, подбати про себе та знайти нові способи самовираження. Початок лютого може подарувати особистий прорив, який змінить ваш напрямок.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Лев

Для Левів ретроградний Уран зачепить кар'єру та соціальний статус. Можливі затримки у професійних справах, переосмислення цілей або навіть сумніви щодо вибраного шляху. Це не поразка, а можливість вирівняти курс відповідно до справжніх бажань. Важливу роль можуть відіграти близькі люди, наставники або керівники, які підкажуть, як відкрити нові горизонти. Головне — залишатися гнучкими й уникати поспішних рішень. На початку лютого ви зможете побачити нові перспективи та знайти напрямок, який більше відповідає вашим цінностям.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Скорпіон

Для Скорпіонів у центрі подій опиняться стосунки — як особисті, так і ділові. Ретроградний Уран підштовхне замислитися, що для вас означають баланс та справжня відданість. Минулі моделі поведінки можуть повернутися, щоб показати, що потребує змін. Не поспішайте робити серйозні кроки — краще спостерігайте й аналізуйте. Непередбачуваність оточення може випробувати вашу витримку, але це шанс навчитися новій стійкості. До лютого ви отримаєте ясність і зможете зробити впевнені кроки до гармонійних стосунків.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Водолій

Для Водоліїв цей транзит пов'язаний із домом, сім'єю та питаннями побуту. Ви можете знову повернутися до рішень, які стосуються житла або розподілу обов'язків у родині. Також можливі емоційні спогади з минулого, які потребують зцілення та завершення. Найголовніше зараз — набратися терпіння: зміни відбуватимуться поступово. Використайте цей час для очищення простору — як фізичного, так і внутрішнього. До лютого ви зможете відчути нову стабільність і знайти комфорт у домашньому колі.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

