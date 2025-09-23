Відео
Почався сезон Терезів — які знаки Зодіаку накриє хвилею удачі

Почався сезон Терезів — які знаки Зодіаку накриє хвилею удачі

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 19:53
Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача у сезон Терезів — прогноз астрологів
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сезон Терезів розпочався — і це час, коли Всесвіт відкриває двері до нових можливостей, подарунків долі та несподіваної удачі. Період з 22 вересня по 21 жовтня, коли Сонце перебуватиме у Терезах, обіцяє бути особливим: енергія гармонії, краси та рівноваги торкнеться кожного з нас. Але не всім пощастить однаково — чотири знаки Зодіаку отримають справжню хвилю успіху та підтримку зірок. На них чекають доленосні зустрічі, фінансові можливості, зміни у кар'єрі та навіть нове кохання.

Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше у сезон Терезів 2025, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яких супроводжуватиме удача у сезон Терезів

Терези

Оскільки Сонце перебуває саме у Терезах, не дивно, що саме ви перебуваєте у центрі уваги. Це ваш зірковий час, коли енергії буде через край, а Всесвіт даруватиме безліч шансів для особистого зростання. Повня 6 жовтня підсвітить сферу стосунків, допомагаючи зміцнити важливі зв'язки. А вже 21 жовтня настане Молодик у Терезах, який стане своєрідним "перезапуском" на рік вперед. Сатурн у Рибах нагадає про необхідність завершити робочі справи або ті, що пов'язані зі здоров'ям. Венера з 13 жовтня зробить вас особливо привабливими та харизматичними.

 

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача у сезон Терезів — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com
Водолій

Водолії, цей сезон відкриє для вас нові горизонти. Сонце у Терезах сприяє освіті, подорожам і філософським пошукам. Повний Місяць у Овні 6 жовтня активізує сферу спілкування, тож ви можете налагодити нові знайомства чи провести час із близькими людьми. Молодик 21 жовтня посилить вашу внутрішню гармонію та бажання розширювати світогляд. До 13 жовтня Венера перебуватиме у вашому восьмому домі, впливаючи на фінанси й інтимні стосунки. А коли перейде в Терези, ви відчуєте приплив натхнення й романтики. Це чудовий час для подорожей, навчання та розвитку стосунків.

 

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача у сезон Терезів — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com
Близнюки

Сезон Терезів приносить вам удачу в коханні, творчості та розвагах. Вже з 18 вересня Меркурій активізує ваш п'ятий дім, а 13 жовтня приєднається Венера, даруючи нові знайомства чи друге дихання у стосунках. Якщо ви самотні — це час для романтичних зустрічей, якщо в парі — ваш союз отримає новий поштовх. Сатурн у десятому домі кар'єри допоможе завершити важливий етап і досягти результатів, а Юпітер у другому домі обіцяє фінансові надходження. Повний Місяць 6 жовтня зробить вас особливо соціальними, а Молодик 21 жовтня — відкриє двері до нових романтичних пригод і творчих успіхів.

 

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача у сезон Терезів — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com
Рак

Юпітер у вашому першому домі вже тривалий час підсилює вашу енергію та відкриває можливості. І сезон Терезів не стане винятком. Венера до 13 жовтня підсилює комунікацію, а потім переходить у ваш четвертий дім дому та сім'ї, допомагаючи навести лад у побуті. Сатурн у дев'ятому домі додає стабільності, а Молодик 21 жовтня подарує відчуття затишку та гармонії у власному домі. Крім того, жовтень стане сприятливим і для кар'єрних звершень. Це місяць, коли ви зможете зміцнити основу свого життя й отримати справжні подарунки долі.

 

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача у сезон Терезів — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
