Гороскоп удачі на жовтень 2025 для всіх знаків Зодіаку — кому фортуна посміхнеться

Жовтень готує для всіх знаків Зодіаку справжній феєрверк подій та можливостей. Сонце перебуватиме у Терезах, а згодом у Скорпіоні, посилюючи інтуїцію, прагнення до змін та відкриваючи двері до трансформацій і важливих рішень. Меркурій дарує силу слова та вміння домовлятися, а Венера вносить гармонію у фінанси та стосунки. На додачу, Марс у Леві подарує сміливість, а Сатурн у Рибах продовжить свої кармічні уроки відповідальності. Удача буде на боці тих, хто не буде боятися діяти, ризикувати й приймати нові виклики.

Кому зі знаків Зодіаку пощастить найбільше у жовтні 2025 року, Новини.LIVE розповідає з посиланням Future Point.

Гороскоп удачі для всіх знаків Зодіаку на жовтень 2025

Овен (21 березня — 20 квітня)

Жовтень дарує вам удачу у партнерствах і творчих проєктах. У фінансовій сфері можливі приємні результати від старих інвестицій. Самотні Овни можуть зустріти цікаву людину на культурних заходах. А подорожі обіцяють бути вдалими та наповненими новими враженнями.

Щасливий номер: 9.

Щасливий колір: червоний.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Місяць сприятиме роботі, здоров'ю та стосункам. У другій половині жовтня ви відчуєте більше гармонії в особистому житті. На роботі відкриються нові перспективи, особливо у сфері фінансів чи технологій. Але уникайте перевтоми та бережіть травлення.

Щасливі номери: 6, 15.

Щасливий колір: молочно-білий.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Творчість та кохання — головні теми жовтня. У першій половині місяця на вас чекають приємні знайомства, у другій — більше уваги доведеться приділити роботі та здоров'ю. Вдалий час для нових проєктів у сфері медіа чи маркетингу. Астрологи радять зберігати баланс між відпочинком і працею.

Щасливі номери: 5, 14.

Щасливий колір: темно-зелений.

Рак (22 червня — 22 липня)

Родина та дім виходять на перший план. Ви можете отримати гарні новини, пов'язані з житлом або майном. У другій половині жовтня зросте інтерес до романтики й творчості. Будьте обережні у фінансових питаннях, уникайте поспішних рішень. Подорожі та поїздки можуть приносити як радість, так і неочікувані труднощі.

Щасливий номер: 2.

Щасливий колір: сріблястий.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Місяць подарує активне спілкування, нові контакти та вдалі ділові переговори. У середині жовтня варто уникати непорозумінь та недомовок. Фінансово краще не витрачати імпульсивно. В особистому житті чекайте приємних знайомств. Подорожі стануть джерелом радості та нових відкриттів.

Щасливий номер: 1.

Щасливий колір: золотий.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Фокус жовтня — гроші та особиста цінність. Це гарний час для планування бюджету й нових фінансових стратегій. У роботі можливі корисні зміни завдяки спільним проєктам. У стосунках ви проявите турботу та серйозність, що привабить потрібних людей. Слідкуйте за здоров'ям і уникайте стресу.

Щасливий номер: 5.

Щасливий колір: зелений.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У першій половині жовтня Сонце у вашому знаку посилить впевненість та харизму. Це час нових починань, особливо у кар'єрі. Фінанси покращаться ближче до кінця місяця. В особистому житті вас чекають приємні знайомства та гармонія. Подорожі відкриють нові можливості, але будьте готові до змін у планах.

Щасливий номер: 6.

Щасливий колір: білий.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Жовтень почнеться з внутрішніх пошуків та потреби в балансі. Друга половина місяця подарує енергію й нові шанси у професійній сфері завдяки Сонцю, що увійде у ваш знак. Ваші ідеї знайдуть підтримку. У стосунках настане час відвертих розмов. Подорожі можуть виявитися несподівано вдалими й принести приємні сюрпризи.

Щасливий номер: 9.

Щасливий колір: темно-червоний.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вдалий місяць для дружби, колективних проєктів і навчання. Нові знайомства можуть відкрити перед вами важливі можливості. Фінансово можливі несподівані прибутки завдяки партнерству. У коханні на вас чекають романтичні зустрічі у компанії друзів. Подорожі стануть джерелом радості й нових ідей.

Щасливий номер: 3.

Щасливий колір: будь-які світлі відтінки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Кар'єра в центрі уваги. Ви зможете досягти визнання й отримати шанс на підвищення. У стосунках важливо уникати непорозумінь і відкритися для діалогу. Друга половина жовтня принесе гармонію в особисте життя. Подорожі допоможуть вам отримати новий досвід і корисні контакти.

Щасливі номери: 8, 17.

Щасливий колір: темно-синій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Жовтень дарує можливості у навчанні, подорожах та розвитку. Ви зможете вирішити старі конфлікти й відкритися для нових перспектив. Стосунки будуть гармонійними, особливо якщо ви поділитеся своїми ідеями й мріями. Чудовий час для духовних практик і планування майбутнього.

Щасливий номер: 8.

Щасливий колір: чорний.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Місяць принесе фінансові можливості та шанси на нові партнерства. Головне — уникати таємних угод і діяти чесно. У стосунках стане більше близькості та довіри. У другій половині жовтня ви відчуєте приплив енергії та натхнення. Подорожі або зміни у планах принесуть нові враження.

Щасливі номери: 3, 12.

Щасливий колір: жовтий.

