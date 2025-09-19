Сонячне затемнення 21 вересня 2025 — яким знакам Зодіаку пощастить найбільше

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Напередодні осіннього рівнодення 21 вересня відбудеться молодик та часткове сонячне затемнення у знаку Діви. Ці явища несуть потужну трансформаційну енергію, яка здатна змінити життєві пріоритети та розкрити приховані можливості. Паралельно Сонце перейде у Терези, а Марс у Скорпіона, що активізує надзвичайно романтичну енергетику. Такі унікальні поєднання особливо сильно вплинуть на три знаки Зодіаку.

Хто з представників зодіакального кола вже скоро опиняться у міцних обіймах удачі, розповіла астролог Ліза Стардаст на порталі VICE.

Реклама

Читайте також:

Три знаки Зодіаку, яким пощастить найбільше

Телець

Тельці відомі своєю стабільністю, чуттєвістю та любов'ю до комфорту. Це сонячне затемнення буквально створене для вас. Ви нарешті зрозумієте, чого хочете від кохання та стосунків. Тепер важливо переконатися, що людина, яка вам подобається, відповідає вашим стандартам. Знайомства, приємні зустрічі та щирі розмови допоможуть вам побачити людину, яка здатна відповідати вашим справжнім очікуванням. Також у найближчі дні може з'явитися шанс отримати вигідну пропозицію, прибуткову ідею чи навіть додатковий дохід. Вас чекає успіх у фінансових питаннях та приємні подарунки долі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Рак

Раки заслуговують на таке ж кохання, яке вони щедро дарують іншим. Але щоб отримати його, треба навчитися висловлювати свої почуття. Цей транзит підштовхне вас до щирості та автентичності, що й приверне правильних людей. Крім цього, на вас чекають приємні новини, пов'язані з домом чи родиною. Це може бути вирішення питання, яке давно турбувало, несподівана фінансова підтримка чи навіть удача у покупках. Ваш дім наповниться затишком і відчуттям захищеності.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Риби

Риби — мрійливі, чутливі та романтичні натури, які схильні ідеалізувати кохання. Але цього разу їхня енергія може втілитися у справжнє відродження стосунків. Цей час чудово підходить для того, щоб знову відкрити своє серце й заново закохатися. Сонячне затемнення подарує відчуття, що ваше кохання може тривати довго — варто лише подбати про нього. У цей період вам усміхнеться випадковість, яка може змінити плани — вигідна можливість, цікава поїздка чи раптовий шанс проявити свої таланти. Успіх супроводжуватиме вас у творчих справах і навчанні, а також у будь-яких починаннях, які ви давно відкладали.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Також ділимося з вами іншими прогнозами астрологів

Кому зі знаків Зодіаку вихідні принесуть новини, що змінять майбутнє.

Які знаки Зодіаку стикнуться з проблемами на роботі до кінця вересня.

Який знак Зодіаку залишить проблеми у минулому після 21 вересня.

Кому зі знаків Зодіаку сонячне затемнення обіцяє випробування.

Хто зі знаків Зодіаку порине у кохання в День осіннього рівнодення 22 вересня.