Який знак Зодіаку подолає чорну смугу після 21 вересня — прогноз астрологів

Астрологи називають другу половину вересня 2025 року переломним моментом, адже 21 вересня відбудеться одразу дві потужні астрологічні події — часткове сонячне затемнення та молодий Місяць у Діві. Для багатьох знаків Зодіаку це поєднання принесе початок нового циклу, переосмислення. Але для одного — справжнє звільнення від проблем і початок світлої смуги.

Хто зі знаків Зодіаку от-от залишить чорну смугу позаду, Новини.LIVE ділиться з вами точним астрологічним прогнозом.

Знак Зодіаку, який залишить проблеми у минулому після 21 вересня

За прогнозами астрологів, сонячне затемнення та молодик найбільше вплине на Терезів. Саме представники цього знаку нарешті отримають шанс вийти з періоду напруження, непорозумінь і внутрішніх суперечностей. Це буде початком світлої смуги, коли навіть дрібниці працюватимуть на вашу користь.

Затемнення стане символом очищення — ви зможете відпустити старі образи, розставити крапки у складних стосунках та наважитися на новий етап у кар'єрі. Особливо сильний вплив відчують ті, хто давно відкладав важливі рішення: після 21 вересня з'явиться ясність, а події почнуть складатися на вашу користь.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Що робити у день сонячного затемнення Терезам:

позбудьтеся того, що виснажує (не бійтесь розірвати стосунки з токсичними людьми, покинути роботу, яка обтяжує та не дає розвиватися тощо);

викиньте поламані, старі речі, якими більше не користуєтесь;

запишіть наміри та бажання, які хочете втілити у новому циклі.

Астрологи радять не боятися сміливих кроків та бути готовими до несподіванок: зміни, які здаватимуться різкими, насправді відкриють двері у краще майбутнє.

