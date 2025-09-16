Відео
Головна Гороскоп Один знак Зодіаку от-от залишить чорну смугу позаду

Один знак Зодіаку от-от залишить чорну смугу позаду

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 23:30
Який знак Зодіаку подолає чорну смугу після 21 вересня — прогноз астрологів
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Астрологи називають другу половину вересня 2025 року переломним моментом, адже 21 вересня відбудеться одразу дві потужні астрологічні події — часткове сонячне затемнення та молодий Місяць у Діві. Для багатьох знаків Зодіаку це поєднання принесе початок нового циклу, переосмислення. Але для одного — справжнє звільнення від проблем і початок світлої смуги.

Хто зі знаків Зодіаку от-от залишить чорну смугу позаду, Новини.LIVE ділиться з вами точним астрологічним прогнозом.

Читайте також:

Знак Зодіаку, який залишить проблеми у минулому після 21 вересня

За прогнозами астрологів, сонячне затемнення та молодик найбільше вплине на Терезів. Саме представники цього знаку нарешті отримають шанс вийти з періоду напруження, непорозумінь і внутрішніх суперечностей. Це буде початком світлої смуги, коли навіть дрібниці працюватимуть на вашу користь.

Затемнення стане символом очищення — ви зможете відпустити старі образи, розставити крапки у складних стосунках та наважитися на новий етап у кар'єрі. Особливо сильний вплив відчують ті, хто давно відкладав важливі рішення: після 21 вересня з'явиться ясність, а події почнуть складатися на вашу користь.

 

Який знак Зодіаку подолає чорну смугу після 21 вересня — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Що робити у день сонячного затемнення Терезам:

  • позбудьтеся того, що виснажує (не бійтесь розірвати стосунки з токсичними людьми, покинути роботу, яка обтяжує та не дає розвиватися тощо);
  • викиньте поламані, старі речі, якими більше не користуєтесь;
  • запишіть наміри та бажання, які хочете втілити у новому циклі.

Астрологи радять не боятися сміливих кроків та бути готовими до несподіванок: зміни, які здаватимуться різкими, насправді відкриють двері у краще майбутнє.

Вас можуть зацікавити інші прогнози астрологів

Яким знакам Зодіаку сонячне затемнення обіцяє випробування.

Якому знаку Зодіаку осіннє рівнодення 22 вересня подарує кохання

Кому період з 15 по 21 вересня принесе грошовий успіх

Хто зі знаків Зодіаку вже скоро постане перед серйозним рішенням.

Кому потрібно подбати про здоров'я у вересні.

гороскоп прогнози Астрологія 21 вересня сонячне затемнення карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
