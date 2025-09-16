Якому знаку Зодіаку осіннє рівнодення 22 вересня 2025 подарує щире кохання

Осіннє рівнодення принесе щире кохання одному знаку Зодіаку
Осіннє рівнодення, що відбудеться цьогоріч 22 вересня, відкриває нову сторінку для всіх знаків Зодіаку, але особливо доленосним воно стане для одного представника зодіакального кола. Саме з цього дня Всесвіт відкриє йому шлях до щирих почуттів, романтичних зізнань, гармонії у стосунках та нового етапу в коханні.
Хто саме стане улюбленцем долі та порине у сезон кохання після осіннього рівнодення — розповів астролог Інбаал Хонігман виданню Daily Express.
Знак Зодіаку, якому осіннє рівнодення 22 вересня подарує час кохання
За словами астролога, астрономічний початок осені відкриває двері у світ безмежної любові для Дів. Це буде час, коли серце шукає тепла, а душа — гармонії. Річ у тім, що саме в день осіннього рівнодення завершується сезон Діви, що розпочався ще 23 серпня, але водночас Венера входить у цей знак, даруючи початок сезону кохання.
22 вересня Дівам варто відпустити усе зайве й залишити літо позаду. Настав час оновлення — як внутрішнього, так і зовнішнього. Осінь принесе романтику навіть у буденні справи. Вплив Венери зробить цей час сприятливим для побачень, знайомств, романтичних поїздок і навіть несподіваних зізнань.
Ті, хто перебуває у парі, відчують нову хвилю ніжності й взаєморозуміння. Довіра та відвертість допоможуть вивести стосунки на інший рівень. А для самотніх Дів відкривається унікальний шанс зустріти людину, яка згодом може стати справжнім супутником життя.
Дівам варто більше часу проводити серед людей, дозволяти собі легкість, теплі розмови і відкривати серце назустріч почуттям. Також цей період стане вдалим для роботи над собою: зміна стилю, турбота про тіло й душу, пошук нових захоплень допоможуть відчути себе впевненими.
Також вам буде цікаво дізнатися інші прогнози астрологів на осінь
Кому зі знаків Зодіаку період з 15 по 21 вересня готує фінансовий успіх.
Яким знакам Зодіаку сонячне затемнення 21 вересня обіцяє випробування.
Ретроградний Уран переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову.
Якому знаку Зодіаку вже скоро доведеться ухвалювати серйозне рішення.
Кому зі знаків Зодіаку потрібно подбати про здоров'я у вересні.
Читайте Новини.LIVE!