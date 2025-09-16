Якому знаку Зодіаку осіннє рівнодення 22 вересня 2025 подарує щире кохання

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Осіннє рівнодення, що відбудеться цьогоріч 22 вересня, відкриває нову сторінку для всіх знаків Зодіаку, але особливо доленосним воно стане для одного представника зодіакального кола. Саме з цього дня Всесвіт відкриє йому шлях до щирих почуттів, романтичних зізнань, гармонії у стосунках та нового етапу в коханні.

Хто саме стане улюбленцем долі та порине у сезон кохання після осіннього рівнодення — розповів астролог Інбаал Хонігман виданню Daily Express.

Знак Зодіаку, якому осіннє рівнодення 22 вересня подарує час кохання

За словами астролога, астрономічний початок осені відкриває двері у світ безмежної любові для Дів. Це буде час, коли серце шукає тепла, а душа — гармонії. Річ у тім, що саме в день осіннього рівнодення завершується сезон Діви, що розпочався ще 23 серпня, але водночас Венера входить у цей знак, даруючи початок сезону кохання.

22 вересня Дівам варто відпустити усе зайве й залишити літо позаду. Настав час оновлення — як внутрішнього, так і зовнішнього. Осінь принесе романтику навіть у буденні справи. Вплив Венери зробить цей час сприятливим для побачень, знайомств, романтичних поїздок і навіть несподіваних зізнань.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Ті, хто перебуває у парі, відчують нову хвилю ніжності й взаєморозуміння. Довіра та відвертість допоможуть вивести стосунки на інший рівень. А для самотніх Дів відкривається унікальний шанс зустріти людину, яка згодом може стати справжнім супутником життя.

Дівам варто більше часу проводити серед людей, дозволяти собі легкість, теплі розмови і відкривати серце назустріч почуттям. Також цей період стане вдалим для роботи над собою: зміна стилю, турбота про тіло й душу, пошук нових захоплень допоможуть відчути себе впевненими.

