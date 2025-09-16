Какому знаку Зодиака осеннее равноденствие 22 сентября 2025 подарит искреннюю любовь

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Осеннее равноденствие, которое состоится в этом году 22 сентября, открывает новую страницу для всех знаков Зодиака, но особенно судьбоносным оно станет для одного представителя зодиакального круга. Именно с этого дня Вселенная откроет ему путь к искренним чувствам, романтическим признаниям, гармонии в отношениях и новому этапу в любви.

Кто именно станет баловнем судьбы и погрузится в сезон любви после осеннего равноденствия — рассказал астролог Инбаал Хонигман изданию Daily Express.

Знак Зодиака, которому осеннее равноденствие 22 сентября подарит время любви

По словам астролога, астрономическое начало осени открывает двери в мир безграничной любви для Дев. Это будет время, когда сердце ищет тепла, а душа — гармонии. Дело в том, что именно в день осеннего равноденствия завершается сезон Девы, начавшийся еще 23 августа, но одновременно Венера входит в этот знак, даря начало сезона любви.

22 сентября Девам стоит отпустить все лишнее и оставить лето позади. Пришло время обновления — как внутреннего, так и внешнего. Осень принесет романтику даже в будничные дела. Влияние Венеры сделает это время благоприятным для свиданий, знакомств, романтических поездок и даже неожиданных признаний.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Те, кто находится в паре, почувствуют новую волну нежности и взаимопонимания. Доверие и откровенность помогут вывести отношения на другой уровень. А для одиноких Дев открывается уникальный шанс встретить человека, который впоследствии может стать настоящим спутником жизни.

Девам стоит больше времени проводить среди людей, позволять себе легкость, теплые разговоры и открывать сердце навстречу чувствам. Также этот период станет удачным для работы над собой: смена стиля, забота о теле и душе, поиск новых увлечений помогут почувствовать себя уверенными.

