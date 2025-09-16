Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Осеннее равноденствие принесет любовь одному знаку Зодиака

Осеннее равноденствие принесет любовь одному знаку Зодиака

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 10:29
Какому знаку Зодиака осеннее равноденствие 22 сентября 2025 подарит искреннюю любовь
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Осеннее равноденствие, которое состоится в этом году 22 сентября, открывает новую страницу для всех знаков Зодиака, но особенно судьбоносным оно станет для одного представителя зодиакального круга. Именно с этого дня Вселенная откроет ему путь к искренним чувствам, романтическим признаниям, гармонии в отношениях и новому этапу в любви.

Кто именно станет баловнем судьбы и погрузится в сезон любви после осеннего равноденствия — рассказал астролог Инбаал Хонигман изданию Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Знак Зодиака, которому осеннее равноденствие 22 сентября подарит время любви

По словам астролога, астрономическое начало осени открывает двери в мир безграничной любви для Дев. Это будет время, когда сердце ищет тепла, а душа — гармонии. Дело в том, что именно в день осеннего равноденствия завершается сезон Девы, начавшийся еще 23 августа, но одновременно Венера входит в этот знак, даря начало сезона любви.

22 сентября Девам стоит отпустить все лишнее и оставить лето позади. Пришло время обновления — как внутреннего, так и внешнего. Осень принесет романтику даже в будничные дела. Влияние Венеры сделает это время благоприятным для свиданий, знакомств, романтических поездок и даже неожиданных признаний.

 

Какому знаку Зодиака осеннее равноденствие 22 сентября 2025 подарит искреннюю любовь — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Те, кто находится в паре, почувствуют новую волну нежности и взаимопонимания. Доверие и откровенность помогут вывести отношения на другой уровень. А для одиноких Дев открывается уникальный шанс встретить человека, который впоследствии может стать настоящим спутником жизни.

Девам стоит больше времени проводить среди людей, позволять себе легкость, теплые разговоры и открывать сердце навстречу чувствам. Также этот период станет удачным для работы над собой: смена стиля, забота о теле и душе, поиск новых увлечений помогут почувствовать себя уверенными.

Также вам будет интересно узнать другие прогнозы астрологов на осень

Кому из знаков Зодиака период с 15 по 21 сентября готовит финансовый успех.

Каким знакам Зодиака солнечное затмение 21 сентября сулит испытания.

Ретроградный Уран перевернет жизнь этих знаков Зодиака с ног на голову.

Какому знаку Зодиака уже скоро придется принимать серьезное решение.

Кому из знаков Зодиака нужно позаботиться о здоровье в сентябре.

гороскоп осеннее равноденствие Астрология знаки Зодиака любовь 22 сентября
Людмила Мельник - Редактор
Автор:
Людмила Мельник
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации