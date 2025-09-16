Видео
Один знак Зодиака вот-вот оставит черную полосу позади

Один знак Зодиака вот-вот оставит черную полосу позади

Дата публикации 16 сентября 2025 23:30
Какой знак Зодиака преодолеет черную полосу после 21 сентября — прогноз астрологов
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Астрологи называют вторую половину сентября 2025 года переломным моментом, ведь 21 сентября состоится сразу два мощных астрологических события — частичное солнечное затмение и молодая Луна в Деве. Для многих знаков Зодиака это сочетание принесет начало нового цикла, переосмысление. Но для одного — настоящее освобождение от проблем и начало светлой полосы.

Кто из знаков Зодиака вот-вот оставит черную полосу позади, Новини.LIVE делится с вами точным астрологическим прогнозом.

Знак Зодиака, который оставит проблемы в прошлом после 21 сентября

По прогнозам астрологов, солнечное затмение и новолуние больше всего повлияет на Весов. Именно представители этого знака наконец получат шанс выйти из периода напряжения, недоразумений и внутренних противоречий. Это будет началом светлой полосы, когда даже мелочи будут работать в вашу пользу.

Затмение станет символом очищения — вы сможете отпустить старые обиды, расставить точки в сложных отношениях и решиться на новый этап в карьере. Особенно сильное влияние почувствуют те, кто давно откладывал важные решения: после 21 сентября появится ясность, а события начнут складываться в вашу пользу.

 

Какой знак Зодиака преодолеет черную полосу после 21 сентября — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Что делать в день солнечного затмения Весам:

  • избавьтесь от того, что истощает (не бойтесь разорвать отношения с токсичными людьми, покинуть работу, которая обременяет и не дает развиваться и т.д.);
  • выбросьте поломанные, старые вещи, которыми больше не пользуетесь;
  • запишите намерения и желания, которые хотите воплотить в новом цикле.

Астрологи советуют не бояться смелых шагов и быть готовыми к неожиданностям: изменения, которые будут казаться резкими, на самом деле откроют двери в лучшее будущее.

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
