Коли День осіннього рівнодення 2025 — дата, традиції, ритуали для удачі та щастя

Вже скоро ми зустрінемо осіннє рівнодення — це особлива "точка" року, коли день і ніч зрівнюються, а природа ніби завмирає у рівновазі. Ця дата завжди вважалася магічною: люди вірили, що саме тоді відкриваються ворота для нових можливостей, здійснення бажань і гармонії із Всесвітом.
Коли настане осіннє рівнодення у 2025 році
Астрономічне осіннє рівнодення цього року відбудеться 22 вересня о 21:19 за київським часом. У цей момент Сонце перетне небесний екватор і почне рух у південну півкулю. Від цього дня ночі поступово стають довшими за дні, що символізує перехід від світлого та теплого періоду року до темнішого та холоднішого.
Народні традиції та обряди в День осіннього рівнодення
Для давніх слов'ян рівнодення було межею між літом і зимою, світлом і темрявою. Воно символізувало завершення жнив і вдячність землі за врожай. День вважався також часом рівноваги, коли людина може відчути особливу близькість із природою.
Наші предки відзначали цей день святковим застіллям: готували ситні страви з м'яса, овочів і зерна, пригощали рідних та сусідів, ділилися з нужденними. Це вважалося обов'язковим проявом вдячності за добрий рік.
Також було заведено:
- виготовляти обереги з горобини для захисту будинку від хвороб і лиха;
- вшановувати пам'ять померлих молитвами;
- прибирати у будинку та викидати старі речі, щоб очистити простір для нового.
Прикмети на День осіннього рівнодення
- Ясний і теплий день — до сухої та тривалої осені.
- Дощ у цей день — до холодної та затяжної зими.
- Якщо змінюється напрямок вітру — очікується різка зміна погоди.
- Багато павутиння літає — зима буде пізньою.
- Активна підготовка тварин до зими — попереду суворі морози.
День осіннього рівнодення — що не можна робити
Щоб не накликати біду, у день осіннього рівнодення не можна:
- сваритися чи з'ясовувати стосунки;
- позичати гроші;
- викидати хліб чи їжу;
- починати нові справи;
- змінювати місце роботи або проживання.
Натомість найкраще присвятити цей час гармонії: подякувати за врожай, прибрати в оселі, провести вечір у колі близьких.
Осіннє рівнодення — ритуали для удачі та щастя
Пропонуємо вам простий, але дієвий ритуал, який приверне у ваше життя позитив:
- У день рівнодення приберіть у домі та позбудьтеся старих речей, якими не користуєтесь.
- Запаліть свічку жовтого або золотого кольору — вона символізує Сонце та достаток.
- Візьміть аркуш паперу. Напишіть на ньому три свої головні бажання чи цілі на найближчі місяці. Важливо формулювати їх у стверджувальній формі, ніби вони вже здійснилися (наприклад: "Я маю стабільний достаток", "Мене оточують добрі й надійні люди").
- Зробіть символічну жертву. Покладіть біля свічки трохи хліба, зерна чи фруктів — це подяка землі та природі за щедрість. Після завершення ритуалу частування можна залишити на вулиці для птахів чи тварин.
- Збережіть лист із бажаннями. Складіть його і покладіть під подушку або у скриньку, де зберігаєте особисті речі. Вважалося, що до зимового сонцестояння написане почне поступово здійснюватися.
Також цього дня корисними будуть медитації. Закрийте очі та уявіть, як день і ніч з'єднуються у рівновазі, а разом із ними і ваше життя наповнюється гармонією. Повторіть подумки:
"Я відкриваю двері удачі. Моє життя наповнюється щастям і добробутом".
