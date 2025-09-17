Коли День осіннього рівнодення 2025 — дата, традиції, ритуали для удачі та щастя

Усміхнена дівчина з жовтим листком. Фото: freepik.com

Вже скоро ми зустрінемо осіннє рівнодення — це особлива "точка" року, коли день і ніч зрівнюються, а природа ніби завмирає у рівновазі. Ця дата завжди вважалася магічною: люди вірили, що саме тоді відкриваються ворота для нових можливостей, здійснення бажань і гармонії із Всесвітом.

Новини.LIVE розповідає, коли саме настане осіннє рівнодення у 2025 році, які традиції та заборони існують, які ритуали допоможуть привернути удачу та щастя.

Реклама

Читайте також:

Коли настане осіннє рівнодення у 2025 році

Астрономічне осіннє рівнодення цього року відбудеться 22 вересня о 21:19 за київським часом. У цей момент Сонце перетне небесний екватор і почне рух у південну півкулю. Від цього дня ночі поступово стають довшими за дні, що символізує перехід від світлого та теплого періоду року до темнішого та холоднішого.

Осінній парк. Фото: freepik.com

Народні традиції та обряди в День осіннього рівнодення

Для давніх слов'ян рівнодення було межею між літом і зимою, світлом і темрявою. Воно символізувало завершення жнив і вдячність землі за врожай. День вважався також часом рівноваги, коли людина може відчути особливу близькість із природою.

Наші предки відзначали цей день святковим застіллям: готували ситні страви з м'яса, овочів і зерна, пригощали рідних та сусідів, ділилися з нужденними. Це вважалося обов'язковим проявом вдячності за добрий рік.

Також було заведено:

виготовляти обереги з горобини для захисту будинку від хвороб і лиха;

вшановувати пам'ять померлих молитвами;

прибирати у будинку та викидати старі речі, щоб очистити простір для нового.

Дівчина в українському вбранні. Фото: freepik.com

Прикмети на День осіннього рівнодення

Ясний і теплий день — до сухої та тривалої осені.

Дощ у цей день — до холодної та затяжної зими.

Якщо змінюється напрямок вітру — очікується різка зміна погоди.

Багато павутиння літає — зима буде пізньою.

Активна підготовка тварин до зими — попереду суворі морози.

Захід сонця. Фото: depositphotos.com

День осіннього рівнодення — що не можна робити

Щоб не накликати біду, у день осіннього рівнодення не можна:

сваритися чи з'ясовувати стосунки;

позичати гроші;

викидати хліб чи їжу;

починати нові справи;

змінювати місце роботи або проживання.

Натомість найкраще присвятити цей час гармонії: подякувати за врожай, прибрати в оселі, провести вечір у колі близьких.

Осіннє рівнодення — ритуали для удачі та щастя

Пропонуємо вам простий, але дієвий ритуал, який приверне у ваше життя позитив:

У день рівнодення приберіть у домі та позбудьтеся старих речей, якими не користуєтесь. Запаліть свічку жовтого або золотого кольору — вона символізує Сонце та достаток. Візьміть аркуш паперу. Напишіть на ньому три свої головні бажання чи цілі на найближчі місяці. Важливо формулювати їх у стверджувальній формі, ніби вони вже здійснилися (наприклад: "Я маю стабільний достаток", "Мене оточують добрі й надійні люди"). Зробіть символічну жертву. Покладіть біля свічки трохи хліба, зерна чи фруктів — це подяка землі та природі за щедрість. Після завершення ритуалу частування можна залишити на вулиці для птахів чи тварин. Збережіть лист із бажаннями. Складіть його і покладіть під подушку або у скриньку, де зберігаєте особисті речі. Вважалося, що до зимового сонцестояння написане почне поступово здійснюватися.

Також цього дня корисними будуть медитації. Закрийте очі та уявіть, як день і ніч з'єднуються у рівновазі, а разом із ними і ваше життя наповнюється гармонією. Повторіть подумки:

"Я відкриваю двері удачі. Моє життя наповнюється щастям і добробутом".

Жінка медитує на природі. Фото: freepik.com

Також пропонуємо наступні цікаві статті за темою

Яким знакам Зодіаку осіннє рівнодення відкриває портал масштабних змін.

Якому знаку Зодіаку осіннє рівнодення подарує кохання.