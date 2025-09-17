Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Осіннє рівнодення 2025 — дата, як зустріти та привабити удачу

Осіннє рівнодення 2025 — дата, як зустріти та привабити удачу

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 19:53
Коли День осіннього рівнодення 2025 — дата, традиції, ритуали для удачі та щастя
Усміхнена дівчина з жовтим листком. Фото: freepik.com

Вже скоро ми зустрінемо осіннє рівнодення — це особлива "точка" року, коли день і ніч зрівнюються, а природа ніби завмирає у рівновазі. Ця дата завжди вважалася магічною: люди вірили, що саме тоді відкриваються ворота для нових можливостей, здійснення бажань і гармонії із Всесвітом.

Новини.LIVE розповідає, коли саме настане осіннє рівнодення у 2025 році, які традиції та заборони існують, які ритуали допоможуть привернути удачу та щастя.

Реклама
Читайте також:

Коли настане осіннє рівнодення у 2025 році

Астрономічне осіннє рівнодення цього року відбудеться 22 вересня о 21:19 за київським часом. У цей момент Сонце перетне небесний екватор і почне рух у південну півкулю. Від цього дня ночі поступово стають довшими за дні, що символізує перехід від світлого та теплого періоду року до темнішого та холоднішого.

 

Коли настане осіннє рівнодення у 2025 році
Осінній парк. Фото: freepik.com

Народні традиції та обряди в День осіннього рівнодення

Для давніх слов'ян рівнодення було межею між літом і зимою, світлом і темрявою. Воно символізувало завершення жнив і вдячність землі за врожай. День вважався також часом рівноваги, коли людина може відчути особливу близькість із природою.

Наші предки відзначали цей день святковим застіллям: готували ситні страви з м'яса, овочів і зерна, пригощали рідних та сусідів, ділилися з нужденними. Це вважалося обов'язковим проявом вдячності за добрий рік.

Також було заведено:

  • виготовляти обереги з горобини для захисту будинку від хвороб і лиха;
  • вшановувати пам'ять померлих молитвами;
  • прибирати у будинку та викидати старі речі, щоб очистити простір для нового.

 

Народні традиції та обряди в День осіннього рівнодення
Дівчина в українському вбранні. Фото: freepik.com

Прикмети на День осіннього рівнодення

  • Ясний і теплий день — до сухої та тривалої осені.
  • Дощ у цей день — до холодної та затяжної зими.
  • Якщо змінюється напрямок вітру — очікується різка зміна погоди.
  • Багато павутиння літає — зима буде пізньою.
  • Активна підготовка тварин до зими — попереду суворі морози.

 

Прикмети на День осіннього рівнодення
Захід сонця. Фото: depositphotos.com

День осіннього рівнодення — що не можна робити

Щоб не накликати біду, у день осіннього рівнодення не можна:

  • сваритися чи з'ясовувати стосунки;
  • позичати гроші;
  • викидати хліб чи їжу;
  • починати нові справи;
  • змінювати місце роботи або проживання.

Натомість найкраще присвятити цей час гармонії: подякувати за врожай, прибрати в оселі, провести вечір у колі близьких.

Осіннє рівнодення — ритуали для удачі та щастя

Пропонуємо вам простий, але дієвий ритуал, який приверне у ваше життя позитив: 

  1. У день рівнодення приберіть у домі та позбудьтеся старих речей, якими не користуєтесь.
  2. Запаліть свічку жовтого або золотого кольору — вона символізує Сонце та достаток.
  3. Візьміть аркуш паперу. Напишіть на ньому три свої головні бажання чи цілі на найближчі місяці. Важливо формулювати їх у стверджувальній формі, ніби вони вже здійснилися (наприклад: "Я маю стабільний достаток", "Мене оточують добрі й надійні люди").
  4. Зробіть символічну жертву. Покладіть біля свічки трохи хліба, зерна чи фруктів — це подяка землі та природі за щедрість. Після завершення ритуалу частування можна залишити на вулиці для птахів чи тварин.
  5. Збережіть лист із бажаннями. Складіть його і покладіть під подушку або у скриньку, де зберігаєте особисті речі. Вважалося, що до зимового сонцестояння написане почне поступово здійснюватися.

Також цього дня корисними будуть медитації. Закрийте очі та уявіть, як день і ніч з'єднуються у рівновазі, а разом із ними і ваше життя наповнюється гармонією. Повторіть подумки:

"Я відкриваю двері удачі. Моє життя наповнюється щастям і добробутом".

 

Осіннє рівнодення — ритуали для удачі та щастя
Жінка медитує на природі. Фото: freepik.com

Також пропонуємо наступні цікаві статті за темою

Яким знакам Зодіаку осіннє рівнодення відкриває портал масштабних змін.

Якому знаку Зодіаку осіннє рівнодення подарує кохання.

осіннє рівнодення поради ритуали 22 вересня звичаї
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації