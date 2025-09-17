День осіннього рівнодення 2025 — на які знаки Зодіаку чекають великі зміни

Осіннє рівнодення відкриває портал змін для цих знаків Зодіаку
Вже скоро ми зустрінемо особливу астрологічну подію — осіннє рівнодення, яке цього року припадає на 22 вересня. Астрологи наголошують, воно має унікальну силу, адже відбувається одразу після сонячного затемнення у Діві. Це не просто початок астрономічної осені, а й потужний енергетичний портал, який відкриває новий етап у житті багатьох людей. Водночас на деякі знаки Зодіаку чекає справжнє перезавантаження, що змінить їхній життєвий напрям.
Хто з представників зодіакального кола має бути готовим до кардинальних трансформацій, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Parade.
Осіннє рівнодення 2025 — що воно означає в астрології
У день рівнодення день і ніч зрівнюються, символізуючи гармонію й баланс. Це момент, коли Всесвіт ніби ставить дзеркало, у якому кожен із нас бачить власні досягнення і помилки. Саме у цей період Всесвіт запитує: чи задоволені ви результатом, чи варто щось переглянути, щоб завершити цикл гідно?
У 2025 році осіннє рівнодення має особливу силу, бо відбувається на тлі сонячного затемнення у Діві. Це додає кармічного підтексту й відчуття термінової потреби у змінах. Крім того, Сонце входить у знак Терезів, акцентуючи теми рівноваги, справедливості, стосунків і внутрішньої гармонії. І водночас воно утворює напружену опозицію з Нептуном у Овні, що може викликати ілюзії, сумніви та пошук справжнього сенсу.
Знаки Зодіаку, які відчують найбільші зміни під час осіннього рівнодення 2025
Овен
Для Овнів цей період стане вирішальним. Сонячне рівнодення разом із ретроградним Нептуном у вашому знаку ставить акцент на ідентичності. Ви можете відчути внутрішній конфлікт: ким ви є насправді і ким прагнете бути. Це час переоцінки стосунків, роботи та власних цілей. Якщо ви готові відпустити старі ілюзії, перед вами відкриються нові горизонти.
Діва
Діви потрапляють у центр подій, адже рівнодення відбувається одразу після сонячного затемнення саме у вашому знаку. Це символізує глибоку трансформацію. Ви можете переглянути свої фінансові плани, професійні пріоритети чи навіть ставлення до себе. Всесвіт вимагає від вас внутрішньої чесності: чи відповідає ваше життя вашим справжнім цінностям?
Терези
Для Терезів осіннє рівнодення — особистий "новий рік". Сонце входить у ваш знак, підкреслюючи теми самореалізації та початку нових шляхів. Це час для важливих рішень, зміни іміджу, переосмислення стосунків. Всесвіт дає вам можливість стати головним героєм власної історії — скористайтеся цим шансом.
Скорпіон
Скорпіони відчують потребу у відпусканні старого. Це може стосуватися стосунків, звичок чи внутрішніх страхів. Ви ніби проходите крізь процес оновлення, щоб залишити у минулому все, що заважало рухатися вперед. Це сприятливий час для духовних практик, відпочинку та роботи з підсвідомістю.
Риби
Для Риб рівнодення стане точкою перелому у сфері близькості та довіри. Ви відчуєте потребу у більш глибоких стосунках, емоційній чесності та взаємній підтримці. Це також час, коли варто задуматися над тим, як ви проявляєте співчуття і чи дозволяєте собі бути вразливими. Відкрившись по-справжньому, ви зможете пережити справжнє духовне відродження.
