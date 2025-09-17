Відео
Головна Гороскоп Осіннє рівнодення відкриває портал змін для цих знаків Зодіаку

Осіннє рівнодення відкриває портал змін для цих знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 15:44
День осіннього рівнодення 2025 — на які знаки Зодіаку чекають великі зміни
Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро ми зустрінемо особливу астрологічну подію — осіннє рівнодення, яке цього року припадає на 22 вересня. Астрологи наголошують, воно має унікальну силу, адже відбувається одразу після сонячного затемнення у Діві. Це не просто початок астрономічної осені, а й потужний енергетичний портал, який відкриває новий етап у житті багатьох людей. Водночас на деякі знаки Зодіаку чекає справжнє перезавантаження, що змінить їхній життєвий напрям.

Хто з представників  зодіакального кола має бути готовим до кардинальних трансформацій, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Parade

Осіннє рівнодення 2025 — що воно означає в астрології

У день рівнодення день і ніч зрівнюються, символізуючи гармонію й баланс. Це момент, коли Всесвіт ніби ставить дзеркало, у якому кожен із нас бачить власні досягнення і помилки. Саме у цей період Всесвіт запитує: чи задоволені ви результатом, чи варто щось переглянути, щоб завершити цикл гідно?

У 2025 році осіннє рівнодення має особливу силу, бо відбувається на тлі сонячного затемнення у Діві. Це додає кармічного підтексту й відчуття термінової потреби у змінах. Крім того, Сонце входить у знак Терезів, акцентуючи теми рівноваги, справедливості, стосунків і внутрішньої гармонії. І водночас воно утворює напружену опозицію з Нептуном у Овні, що може викликати ілюзії, сумніви та пошук справжнього сенсу.

 

Осіннє рівнодення 2025 — що воно означає в астрології
Жовтий осінній листок. Фото: Pinterest

Знаки Зодіаку, які відчують найбільші зміни під час осіннього рівнодення 2025

Овен

Для Овнів цей період стане вирішальним. Сонячне рівнодення разом із ретроградним Нептуном у вашому знаку ставить акцент на ідентичності. Ви можете відчути внутрішній конфлікт: ким ви є насправді і ким прагнете бути. Це час переоцінки стосунків, роботи та власних цілей. Якщо ви готові відпустити старі ілюзії, перед вами відкриються нові горизонти.

 

На які знаки Зодіаку чекають великі зміни в День осіннього рівнодення 2025 — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com
Діва

Діви потрапляють у центр подій, адже рівнодення відбувається одразу після сонячного затемнення саме у вашому знаку. Це символізує глибоку трансформацію. Ви можете переглянути свої фінансові плани, професійні пріоритети чи навіть ставлення до себе. Всесвіт вимагає від вас внутрішньої чесності: чи відповідає ваше життя вашим справжнім цінностям?

 

На які знаки Зодіаку чекають великі зміни в День осіннього рівнодення 2025 — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com
Терези

Для Терезів осіннє рівнодення — особистий "новий рік". Сонце входить у ваш знак, підкреслюючи теми самореалізації та початку нових шляхів. Це час для важливих рішень, зміни іміджу, переосмислення стосунків. Всесвіт дає вам можливість стати головним героєм власної історії — скористайтеся цим шансом.

 

На які знаки Зодіаку чекають великі зміни в День осіннього рівнодення 2025 — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com
Скорпіон

Скорпіони відчують потребу у відпусканні старого. Це може стосуватися стосунків, звичок чи внутрішніх страхів. Ви ніби проходите крізь процес оновлення, щоб залишити у минулому все, що заважало рухатися вперед. Це сприятливий час для духовних практик, відпочинку та роботи з підсвідомістю.

 

На які знаки Зодіаку чекають великі зміни в День осіннього рівнодення 2025 — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com
Риби

Для Риб рівнодення стане точкою перелому у сфері близькості та довіри. Ви відчуєте потребу у більш глибоких стосунках, емоційній чесності та взаємній підтримці. Це також час, коли варто задуматися над тим, як ви проявляєте співчуття і чи дозволяєте собі бути вразливими. Відкрившись по-справжньому, ви зможете пережити справжнє духовне відродження.

 

На які знаки Зодіаку чекають великі зміни в День осіннього рівнодення 2025 — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
