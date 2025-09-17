День осеннего равноденствия 2025 — какие знаки Зодиака ждут большие перемены

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро мы встретим особое астрологическое событие — осеннее равноденствие, которое в этом году приходится на 22 сентября. Астрологи отмечают, оно имеет уникальную силу, ведь происходит сразу после солнечного затмения в Деве. Это не просто начало астрономической осени, но и мощный энергетический портал, который открывает новый этап в жизни многих людей. В то же время некоторые знаки Зодиака ждет настоящая перезагрузка, которая изменит их жизненное направление.

Кто из представителей зодиакального круга должен быть готов к кардинальным трансформациям, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Parade.

Осеннее равноденствие 2025 — что оно означает в астрологии

В день равноденствия день и ночь уравниваются, символизируя гармонию и баланс. Это момент, когда Вселенная будто ставит зеркало, в котором каждый из нас видит собственные достижения и ошибки. Именно в этот период Вселенная спрашивает: довольны ли вы результатом, стоит ли что-то пересмотреть, чтобы завершить цикл достойно?

В 2025 году осеннее равноденствие имеет особую силу, потому что происходит на фоне солнечного затмения в Деве. Это добавляет кармического подтекста и ощущение срочной необходимости в изменениях. Кроме того, Солнце входит в знак Весов, акцентируя темы равновесия, справедливости, отношений и внутренней гармонии. И в то же время оно образует напряженную оппозицию с Нептуном в Овне, что может вызвать иллюзии, сомнения и поиск истинного смысла.

Желтый осенний лист. Фото: Pinterest

Знаки Зодиака, которые почувствуют наибольшие изменения во время осеннего равноденствия 2025

Овен

Для Овнов этот период станет решающим. Солнечное равноденствие вместе с ретроградным Нептуном в вашем знаке ставит акцент на идентичности. Вы можете почувствовать внутренний конфликт: кем вы есть на самом деле и кем хотите быть. Это время переоценки отношений, работы и собственных целей. Если вы готовы отпустить старые иллюзии, перед вами откроются новые горизонты.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Дева

Девы попадают в центр событий, ведь равноденствие происходит сразу после солнечного затмения именно в вашем знаке. Это символизирует глубокую трансформацию. Вы можете пересмотреть свои финансовые планы, профессиональные приоритеты или даже отношение к себе. Вселенная требует от вас внутренней честности: соответствует ли ваша жизнь вашим истинным ценностям?

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы

Для Весов осеннее равноденствие — личный "новый год". Солнце входит в ваш знак, подчеркивая темы самореализации и начала новых путей. Это время для важных решений, смены имиджа, переосмысления отношений. Вселенная дает вам возможность стать главным героем собственной истории — воспользуйтесь этим шансом.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион

Скорпионы почувствуют потребность в отпускании старого. Это может касаться отношений, привычек или внутренних страхов. Вы будто проходите через процесс обновления, чтобы оставить в прошлом все, что мешало двигаться вперед. Это благоприятное время для духовных практик, отдыха и работы с подсознанием.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Рыбы

Для Рыб равноденствие станет точкой перелома в сфере близости и доверия. Вы почувствуете потребность в более глубоких отношениях, эмоциональной честности и взаимной поддержке. Это также время, когда стоит задуматься над тем, как вы проявляете сочувствие и позволяете ли себе быть уязвимыми. Открывшись по-настоящему, вы сможете пережить настоящее духовное возрождение.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

