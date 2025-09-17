Когда День осеннего равноденствия 2025 — дата, традиции, ритуалы для удачи и счастья

Улыбающаяся девушка с желтым листком. Фото: freepik.com

Уже скоро мы встретим осеннее равноденствие — это особая "точка" года, когда день и ночь уравниваются, а природа будто замирает в равновесии. Эта дата всегда считалась магической: люди верили, что именно тогда открываются ворота для новых возможностей, исполнения желаний и гармонии со Вселенной.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно наступит осеннее равноденствие в 2025 году, какие традиции и запреты существуют, какие ритуалы помогут привлечь удачу и счастье.

Когда наступит осеннее равноденствие в 2025 году

Астрономическое осеннее равноденствие в этом году состоится 22 сентября в 21:19 по киевскому времени. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор и начнет движение в южное полушарие. С этого дня ночи постепенно становятся длиннее дней, что символизирует переход от светлого и теплого периода года к более темному и холодному.

Осенний парк. Фото: freepik.com

Народные традиции и обряды в День осеннего равноденствия

Для древних славян равноденствие было границей между летом и зимой, светом и тьмой. Оно символизировало завершение жатвы и благодарность земли за урожай. День считался также временем равновесия, когда человек может почувствовать особую близость с природой.

Наши предки отмечали этот день праздничным застольем: готовили сытные блюда из мяса, овощей и зерна, угощали родных и соседей, делились с нуждающимися. Это считалось обязательным проявлением благодарности за хороший год.

Также было принято:

изготавливать обереги из рябины для защиты дома от болезней и бедствий;

чтить память умерших молитвами;

убирать в доме и выбрасывать старые вещи, чтобы очистить пространство для нового.

Девушка в украинском наряде. Фото: freepik.com

Приметы на День осеннего равноденствия

Ясный и теплый день — к сухой и продолжительной осени.

Дождь в этот день — к холодной и затяжной зиме.

Если меняется направление ветра — ожидается резкая смена погоды.

Много паутины летает — зима будет поздней.

Активная подготовка животных к зиме — впереди суровые морозы.

Закат солнца. Фото: depositphotos.com

День осеннего равноденствия — что нельзя делать

Чтобы не навлечь беду, в день осеннего равноденствия нельзя:

ссориться или выяснять отношения;

занимать деньги взаймы;

выбрасывать хлеб или еду;

начинать новые дела;

менять место работы или проживания.

Зато лучше всего посвятить это время гармонии: поблагодарить за урожай, убрать в доме, провести вечер в кругу близких.

Осеннее равноденствие — ритуалы для удачи и счастья

Предлагаем вам простой, но действенный ритуал, который привлечет в вашу жизнь позитив:

В день равноденствия уберите в доме и избавьтесь от старых вещей, которыми не пользуетесь. Зажгите свечу желтого или золотого цвета — она символизирует Солнце и достаток. Возьмите лист бумаги. Напишите на нем три свои главные желания или цели на ближайшие месяцы. Важно формулировать их в утвердительной форме, будто они уже осуществились (например: "Я имею стабильный достаток", "Меня окружают добрые и надежные люди"). Сделайте символическую жертву. Положите возле свечи немного хлеба, зерна или фруктов — это благодарность земле и природе за щедрость. После завершения ритуала угощение можно оставить на улице для птиц или животных. Сохраните письмо с желаниями. Сложите его и положите под подушку или в ящик, где храните личные вещи. Считалось, что к зимнему солнцестоянию написанное начнет постепенно осуществляться.

Также в этот день полезными будут медитации. Закройте глаза и представьте, как день и ночь соединяются в равновесии, а вместе с ними и ваша жизнь наполняется гармонией. Повторите мысленно:

"Я открываю дверь удачи. Моя жизнь наполняется счастьем и благополучием".

Женщина медитирует на природе. Фото: freepik.com

