Осеннее равноденствие 2025 - что можно и нельзя делать в этот день

Осеннее равноденствие — можно ли работать дома и на огороде
Осеннее равноденствие наступит 22 сентября. В этот день издавна существовали определенные правила относительно труда: тяжелую работу откладывали, а легкие домашние дела позволяли.
Новини.LIVE рассказывают, какие занятия считались приемлемыми, а какие стоило избегать во время равноденствия.
Что такое осеннее равноденствие
Это астрономическое явление, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой. Для людей этот момент символизировал завершение лета и начало настоящей осени. Считалось, что именно тогда наступает время подводить итоги и осторожно планировать дальнейшие дела, в том числе и рабочие.
Работа на огороде и в саду
Считалось, что во время равноденствия земля "отдыхает". Поэтому:
- копать огород или сад — нежелательно;
- сажать или пересаживать растения — советовали избегать;
- собирать урожай можно, но без спешки и тяжелых нагрузок.
Домашние дела
Запретов полностью не было, но советовали работать умеренно.
- Разрешалось: приготовить еду, легкая уборка, уход за детьми.
- Нежелательно: стирать, рубить или резать что-то большое, начинать строительные или ремонтные работы.
Уход за скотом
Работа с животными считалась обязательной, ведь это забота, а не тяжелый труд. Кормить, убирать в хлеву или выпасти скот разрешалось.
Этот день считали временем равновесия, когда стоит избегать тяжелых дел. Легкие домашние обязанности и уход за животными разрешались, но работу в саду или на огороде советовали оставить на другое время. Отношение к труду имело символический смысл: отложить лишнее, позаботиться о главном и встретить осень в спокойствии и гармонии.
Мы уже писали о том, у каких знаков Зодиака не растут растения.
Ранее объясняли то, как правильно хранить сено зимой.
Подробнее рассказывали о том, чем подкормить малину после обрезки.
Мы сообщали о том, как отучить наседку бить цыплят.
Интересно будет также узнать о том, как ускорить созревание перца в сентябре.
Читайте Новини.LIVE!