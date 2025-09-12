Осеннее равноденствие 2025 - что можно и нельзя делать в этот день

Женщина работает на огороде. Фото: Freepik

Осеннее равноденствие наступит 22 сентября. В этот день издавна существовали определенные правила относительно труда: тяжелую работу откладывали, а легкие домашние дела позволяли.

Новини.LIVE рассказывают, какие занятия считались приемлемыми, а какие стоило избегать во время равноденствия.

Что такое осеннее равноденствие

Это астрономическое явление, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой. Для людей этот момент символизировал завершение лета и начало настоящей осени. Считалось, что именно тогда наступает время подводить итоги и осторожно планировать дальнейшие дела, в том числе и рабочие.

Работа на огороде и в саду

Считалось, что во время равноденствия земля "отдыхает". Поэтому:

копать огород или сад — нежелательно;

сажать или пересаживать растения — советовали избегать;

собирать урожай можно, но без спешки и тяжелых нагрузок.

Женщина копает огород. Фото: Alamy

Домашние дела

Запретов полностью не было, но советовали работать умеренно.

Разрешалось: приготовить еду, легкая уборка, уход за детьми.

Нежелательно: стирать, рубить или резать что-то большое, начинать строительные или ремонтные работы.

Человек готовит еду на плите. Фото: Pexels

Уход за скотом

Работа с животными считалась обязательной, ведь это забота, а не тяжелый труд. Кормить, убирать в хлеву или выпасти скот разрешалось.

Мужчина кормит коров. Фото: Freepik

Этот день считали временем равновесия, когда стоит избегать тяжелых дел. Легкие домашние обязанности и уход за животными разрешались, но работу в саду или на огороде советовали оставить на другое время. Отношение к труду имело символический смысл: отложить лишнее, позаботиться о главном и встретить осень в спокойствии и гармонии.

