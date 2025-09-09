Как спасти цыплят от агрессивной наседки - простые советы

Как отучить наседку бить цыплят — советы хозяевам
Иногда наседка после вылупления начинает проявлять агрессию и клевать своих цыплят. Это может навредить птенцам и даже привести к потерям всего выводка.
Новини.LIVE делится практическими советами, которые помогут хозяевам защитить молодняк и сохранить спокойствие в хозяйстве.
Почему наседка может бить цыплят
Агрессия у курицы может возникать по нескольким причинам:
- Стресс и шум: постоянное движение или чужие животные рядом с гнездом пугают птицу.
- Истощение: длительное насиживание истощает, и наседка становится раздражительной.
- Гормональные изменения: инстинкт насиживания иногда исчезает сразу после вылупления.
- Болезни и паразиты: дискомфорт делает птицу агрессивной к малым.
Что стоит сделать хозяину
Сразу проверь гнездо, если курица несколько раз клюнула малых — лучше не рисковать. Пересадите птенцов в теплое место с лампой, где есть корм и вода.
Наседке дайте время и отдых. Поставьте ей еду и воду, чтобы она восстановила силы. Часто через день-два курица успокаивается и начинает ухаживать за выводком. Если же поведение не меняется, птенцов придется выращивать отдельно.
Как предотвратить проблему
Чтобы избежать такой ситуации, позаботьтесь об условиях еще до посадки на яйца:
- Полноценное питание: добавляйте зелень, зерно и минеральные добавки.
- Отдельное гнездо: лучше ставить его в тихом и спокойном месте.
- Больше места: в тесноте курицы чаще нервничают.
- Регулярный надзор: проверяйте гнездо несколько раз в день.
Когда можно оставлять цыплят с наседкой
Если курица сидит спокойно, прикрывает малых крыльями и не клюет их — можно оставить птенцов с ней. Но будьте внимательны: даже несколько ударов клювом могут навредить.
Опытные хозяева говорят: лучше на день отсадить цыплят, чем потерять их всех. Внимание и правильный уход помогут вырастить здоровый и сильный выводок.
