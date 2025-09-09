Как спасти цыплят от агрессивной наседки - простые советы

Наседка в курятнике. Фото: Unsplash

Иногда наседка после вылупления начинает проявлять агрессию и клевать своих цыплят. Это может навредить птенцам и даже привести к потерям всего выводка.

Новини.LIVE делится практическими советами, которые помогут хозяевам защитить молодняк и сохранить спокойствие в хозяйстве.

Почему наседка может бить цыплят

Агрессия у курицы может возникать по нескольким причинам:

Стресс и шум: постоянное движение или чужие животные рядом с гнездом пугают птицу.

Истощение: длительное насиживание истощает, и наседка становится раздражительной.

Гормональные изменения: инстинкт насиживания иногда исчезает сразу после вылупления.

Болезни и паразиты: дискомфорт делает птицу агрессивной к малым.

Наседка высиживает яйца в гнезде. Фото: Pinterest

Что стоит сделать хозяину

Сразу проверь гнездо, если курица несколько раз клюнула малых — лучше не рисковать. Пересадите птенцов в теплое место с лампой, где есть корм и вода.

Наседке дайте время и отдых. Поставьте ей еду и воду, чтобы она восстановила силы. Часто через день-два курица успокаивается и начинает ухаживать за выводком. Если же поведение не меняется, птенцов придется выращивать отдельно.

Девушка кормит курицу с рук. Фото: Pinterest

Как предотвратить проблему

Чтобы избежать такой ситуации, позаботьтесь об условиях еще до посадки на яйца:

Полноценное питание: добавляйте зелень, зерно и минеральные добавки.

Отдельное гнездо: лучше ставить его в тихом и спокойном месте.

Больше места: в тесноте курицы чаще нервничают.

Регулярный надзор: проверяйте гнездо несколько раз в день.

Когда можно оставлять цыплят с наседкой

Если курица сидит спокойно, прикрывает малых крыльями и не клюет их — можно оставить птенцов с ней. Но будьте внимательны: даже несколько ударов клювом могут навредить.

Наседка с цыплятами на выгуле. Фото: Pexels

Опытные хозяева говорят: лучше на день отсадить цыплят, чем потерять их всех. Внимание и правильный уход помогут вырастить здоровый и сильный выводок.

