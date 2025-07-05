Какую траву посеять для кур, чтобы улучшить их здоровье — полезные растения, советы

Три домашние курицы, которые гуляют на траве. Фото: Pinterest

Наличие правильной травы для домашних кур не только делает их счастливее, но и улучшает их общее состояние, качество яиц и привкус мяса. Узнайте, что обязательно нужно посеять на своей территории, чтобы птицы получили максимум пользы.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Клевер белый

В состав этой травы входит большое количество белка, кальция и магния, а эти элементы укрепляют кости кур и скорлупу их яиц. А еще он стойко выдерживает вытаптывание, быстро восстанавливается и может расти даже в тех местах, где бедная почва. Куры просто обожают есть нижние листья этого растения.

Растения белого клевера в саду. Фото: Pinterest

Люцерна

В состав этой травы входят витамины А, С и Е, а также железо, которые поддерживают иммунную систему домашних птиц и делают их перья более яркими внешне. Это растение идеально подходит тем, кто живет в засушливом климате, но им нужна хорошо дренированная почва.

Яркая люцерна в поле. Фото: Decorexpro

Пырей ползучий

Это растение считается природным антибиотиком, а еще оно помогает бороться с различными паразитами, которые содержатся в пищеварительной системе птиц, и растет почти в любом месте. Но сеять его нужно умеренно, ведь оно может быть очень агрессивным и вытеснять другие растения рядом.

Растение ползучего пырея в поле. Фото: Decorexpro

Плевел многолетний

Плевел многолетний — это мягкое и сочное растение, которое очень быстро вырастает, поэтому оно идеально подходит для густого газона на территории. А еще эта трава имеет в своем составе много клетчатки, улучшает процесс пищеварения в желудке кур и выдерживает выщипывание курами.

Плевел многолетний в поле. Фото: Decorexpro

Эспарцет

Это растение не только считается очень питательным, но и привлекает пчел, которые опыляют растения в саду. А еще в состав этой травы входит большое количество антиоксидантов, которые укрепляют общее самочувствие кур. Однако, для хорошего роста ей нужно солнце.

Цветы эспарцета посреди поля. Фото: Decorexpro

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