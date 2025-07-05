Яку траву посіяти для курей, щоб покращити їхнє здоров'я — корисні рослини, поради

Три домашні курки, які гуляють на траві. Фото: Pinterest

Наявність правильної трави для домашніх курей не лише робить їх щасливішими, а й покращує їхній загальний стан, якість яєць і присмак м’яса. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно посіяти на своїй території, щоб птахи отримали максимум користі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Конюшина біла

До складу цієї трави входить велика кількість білка, кальцію і магнію, а ці елементи зміцнюють кістки курей і шкаралупу їхніх яєць. А ще вона стійко витримує витоптування, швидко відновлюється і може рости навіть у тих місцях, де бідний ґрунт. Кури просто обожнюють їсти нижнє листя цієї рослини.

Рослини білої конюшини в саду. Фото: Pinterest

Люцерна

До складу цієї трави входять вітаміни А, С і Е, а також залізо, які підтримують імунну систему домашніх птахів і роблять їхнє пір’я більш яскравим зовні. Ця рослина ідеально підходить тим, хто живе в посушливому кліматі, але їм потрібен гарно дренований ґрунт.

Яскрава люцерна у полі. Фото: Decorexpro

Пирій повзучий

Ця рослина вважається природним антибіотиком, а ще вона допомагає боротися з різними паразитами, які містяться в травній системі птахів, і росте майже в будь-якому місці. Але сіяти її потрібно помірно, адже вона може бути дуже агресивною і витісняти інші рослини поруч.

Рослина повзучого пирію у полі. Фото: Decorexpro

Райграс багаторічний

Райграс багаторічний — це м’яка і соковита рослина, яка дуже швидко виростає, тому вона ідеально підходить для густого газону на території. А ще ця трава має у своєму складі багато клітковини, покращує процес травлення в шлунку курей і витримує вищипування курьми.

Райграс багаторічний у полі. Фото: Decorexpro

Еспарцет

Ця рослина не лише вважається дуже поживною, а й залучає бджіл, які запилюють рослини в саду. А ще до складу цієї трави входить велика кількість антиоксидантів, які зміцнюють загальне самопочуття курей. Однак, для гарного росту їй потрібно сонце.

Квіти еспарцету посеред поля. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, які породи домашніх курей несуть найбільше яєць.

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