Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім Знесуть купу яєць — яку корисну траву варто посіяти курям

Знесуть купу яєць — яку корисну траву варто посіяти курям

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 07:32
Яку траву посіяти для курей, щоб покращити їхнє здоров'я — корисні рослини, поради
Три домашні курки, які гуляють на траві. Фото: Pinterest

Наявність правильної трави для домашніх курей не лише робить їх щасливішими, а й покращує їхній загальний стан, якість яєць і присмак м’яса. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно посіяти на своїй території, щоб птахи отримали максимум користі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама
Читайте також:

Які трави є найкращими для курей

Конюшина біла

До складу цієї трави входить велика кількість білка, кальцію і магнію, а ці елементи зміцнюють кістки курей і шкаралупу їхніх яєць. А ще вона стійко витримує витоптування, швидко відновлюється і може рости навіть у тих місцях, де бідний ґрунт. Кури просто обожнюють їсти нижнє листя цієї рослини.

Клевер белый
Рослини білої конюшини в саду. Фото: Pinterest

Люцерна

До складу цієї трави входять вітаміни А, С і Е, а також залізо, які підтримують імунну систему домашніх птахів і роблять їхнє пір’я більш яскравим зовні. Ця рослина ідеально підходить тим, хто живе в посушливому кліматі, але їм потрібен гарно дренований ґрунт.

Люцерна
Яскрава люцерна у полі. Фото: Decorexpro

Пирій повзучий 

Ця рослина вважається природним антибіотиком, а ще вона допомагає боротися з різними паразитами, які містяться в травній системі птахів, і росте майже в будь-якому місці. Але сіяти її потрібно помірно, адже вона може бути дуже агресивною і витісняти інші рослини поруч.

Пырей ползучий
Рослина повзучого пирію у полі. Фото: Decorexpro

Райграс багаторічний

Райграс багаторічний — це м’яка і соковита рослина, яка дуже швидко виростає, тому вона ідеально підходить для густого газону на території. А ще ця трава має у своєму складі багато клітковини, покращує процес травлення в шлунку курей і витримує вищипування курьми.

Плевел многолетний
Райграс багаторічний у полі. Фото: Decorexpro

Еспарцет 

Ця рослина не лише вважається дуже поживною, а й залучає бджіл, які запилюють рослини в саду. А ще до складу цієї трави входить велика кількість антиоксидантів, які зміцнюють загальне самопочуття курей. Однак, для гарного росту їй потрібно сонце.

Эспарцет
Квіти еспарцету посеред поля. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, які породи домашніх курей несуть найбільше яєць. 

Раніше ми розповідали про те, чому кури несуться не в гніздах і що з цим робити. 

Також ми повідомляли про те, чому кури перестали нести яйця і як це можна виправити.

птиці рослини поради користь курка трава
Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації