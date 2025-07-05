Яку траву посіяти для курей, щоб покращити їхнє здоров'я — корисні рослини, поради

Знесуть купу яєць — яку корисну траву варто посіяти курям
Наявність правильної трави для домашніх курей не лише робить їх щасливішими, а й покращує їхній загальний стан, якість яєць і присмак м’яса. Дізнайтеся, що обов’язково потрібно посіяти на своїй території, щоб птахи отримали максимум користі.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Які трави є найкращими для курей
Конюшина біла
До складу цієї трави входить велика кількість білка, кальцію і магнію, а ці елементи зміцнюють кістки курей і шкаралупу їхніх яєць. А ще вона стійко витримує витоптування, швидко відновлюється і може рости навіть у тих місцях, де бідний ґрунт. Кури просто обожнюють їсти нижнє листя цієї рослини.
Люцерна
До складу цієї трави входять вітаміни А, С і Е, а також залізо, які підтримують імунну систему домашніх птахів і роблять їхнє пір’я більш яскравим зовні. Ця рослина ідеально підходить тим, хто живе в посушливому кліматі, але їм потрібен гарно дренований ґрунт.
Пирій повзучий
Ця рослина вважається природним антибіотиком, а ще вона допомагає боротися з різними паразитами, які містяться в травній системі птахів, і росте майже в будь-якому місці. Але сіяти її потрібно помірно, адже вона може бути дуже агресивною і витісняти інші рослини поруч.
Райграс багаторічний
Райграс багаторічний — це м’яка і соковита рослина, яка дуже швидко виростає, тому вона ідеально підходить для густого газону на території. А ще ця трава має у своєму складі багато клітковини, покращує процес травлення в шлунку курей і витримує вищипування курьми.
Еспарцет
Ця рослина не лише вважається дуже поживною, а й залучає бджіл, які запилюють рослини в саду. А ще до складу цієї трави входить велика кількість антиоксидантів, які зміцнюють загальне самопочуття курей. Однак, для гарного росту їй потрібно сонце.
Нагадаємо, ми писали про те, які породи домашніх курей несуть найбільше яєць.
Раніше ми розповідали про те, чому кури несуться не в гніздах і що з цим робити.
Також ми повідомляли про те, чому кури перестали нести яйця і як це можна виправити.
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