Кого выгоднее держать в хозяйстве — корову или козу

Коза и корова, которые смотрят в камеру. Фото: коллаж Новини.LIVE

У людей, которые держат собственное хозяйство, часто возникает вопрос, кого лучше держать — козу или корову. Мы объясняем, кого из этих домашних животных выгоднее держать в хозяйстве и по каким причинам стоит выбрать то или иное животное.

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Сегодня очень выгодно иметь собственное хозяйство, ведь цены в магазинах становятся все выше, а качество продукции со временем портится. Поэтому некоторые хозяева держат скот, например, свиней, домашних кур, овец, коров и коз.

Однако, у некоторых сегодня возникает вопрос, кого же выгоднее держать — коров или коз. Эксперты рассказали, кого из этих домашних животных стоит держать в хозяйстве.

Коза с коровой на улице. Фото: AgroNews.ge

Кого лучше иметь в хозяйстве — корову или козу

Специалисты отмечают, что сегодня выгоднее держать именно козу, ведь она ест меньше корма, чем корова, но дает больше молока. То есть, учитывая количество белка и жира в молоке, коза лучше конвертирует корм в молоко, чем это делает корова.

Однако в Украине еще не сформировалась рыночная цена на молоко козы, поэтому приходится ориентироваться на рынок Европы. Хотя эксперты уверяют, что козье молоко должно быть вдвое дороже в Украине, чем молоко, которое дает корова.

Коза, которая смотрит в камеру. Фото: Pixabay

К тому же, продуктивный возраст козы составляет пять-шесть лет, если сравнивать его с возрастом коровы. Однако козу нужно содержать один год до первого отеления, а корову — два года. К тому же эксперты отмечают, что коза способна полноценно давать молоко сразу после окота — то есть, в тот же день.

Согласно преимуществам козы, ее гораздо выгоднее держать в хозяйстве, чем корову.

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