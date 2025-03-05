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Почему козу выгоднее держать, чем корову — причины

5 марта 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Кого выгоднее держать в хозяйстве — корову или козу
Коза и корова, которые смотрят в камеру. Фото: коллаж Новини.LIVE
Кристина Кучугурная - Редактор

У людей, которые держат собственное хозяйство, часто возникает вопрос, кого лучше держать — козу или корову. Мы объясняем, кого из этих домашних животных выгоднее держать в хозяйстве и по каким причинам стоит выбрать то или иное животное.

Новини.LIVE делится полезными советами для хозяев.

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Сегодня очень выгодно иметь собственное хозяйство, ведь цены в магазинах становятся все выше, а качество продукции со временем портится. Поэтому некоторые хозяева держат скот, например, свиней, домашних кур, овец, коров и коз.

Однако, у некоторых сегодня возникает вопрос, кого же выгоднее держать — коров или коз. Эксперты рассказали, кого из этих домашних животных стоит держать в хозяйстве.

Коза и корова
Коза с коровой на улице. Фото: AgroNews.ge

Кого лучше иметь в хозяйстве — корову или козу

Специалисты отмечают, что сегодня выгоднее держать именно козу, ведь она ест меньше корма, чем корова, но дает больше молока. То есть, учитывая количество белка и жира в молоке, коза лучше конвертирует корм в молоко, чем это делает корова.

Однако в Украине еще не сформировалась рыночная цена на молоко козы, поэтому приходится ориентироваться на рынок Европы. Хотя эксперты уверяют, что козье молоко должно быть вдвое дороже в Украине, чем молоко, которое дает корова.

Коза
Коза, которая смотрит в камеру. Фото: Pixabay

К тому же, продуктивный возраст козы составляет пять-шесть лет, если сравнивать его с возрастом коровы. Однако козу нужно содержать один год до первого отеления, а корову — два года. К тому же эксперты отмечают, что коза способна полноценно давать молоко сразу после окота — то есть, в тот же день.

Согласно преимуществам козы, ее гораздо выгоднее держать в хозяйстве, чем корову.

Напомним, мы писали о том, какая порода котов считается самой популярной в Украине в 2025 году.

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сельское хозяйство животные советы скот коза корова

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