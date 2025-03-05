Кого вигідніше тримати в господарстві — корову чи козу

Коза і корова, які дивляться в камеру. Фото: колаж Новини.LIVE

У людей, які тримають власне господарство, часто виникає питання, кого краще тримати — козу чи корову. Ми пояснюємо, кого з цих домашніх тварин вигідніше тримати в господарстві та з яких причин варто обрати ту чи іншу тварину.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для господарів.

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Сьогодні дуже вигідно мати власне господарство, адже ціни в магазинах стають дедалі вищими, а якість продукції з часом псується. Тому деякі господарі тримають худобу, наприклад, свиней, домашніх кур, овечок, корів і кіз.

Однак у деяких сьогодні виникає питання, кого ж вигідніше тримати — корів чи кіз. Експерти розповіли, кого з цих домашніх тварин варто тримати в господарстві.

Коза з коровою надворі. Фото: AgroNews.ge

Кого краще мати в господарстві — корову чи козу

Фахівці наголошують, що сьогодні вигідніше тримати саме козу, адже вона їсть менше корму, ніж корова, але дає більше молока. Тобто, враховуючи кількість білка і жиру в молоці, коза краще конвертує корм у молоко, ніж це робить корова.

Однак в Україні ще не сформувалася ринкова ціна на молоко кози, тому доводиться орієнтуватися на ринок Європи. Хоча експерти запевняють, що козине молоко повинно бути вдвічі дорожчим в Україні, ніж молоко, яке дає корова.

Коза, яка дивиться в камеру. Фото: Pixabay

До того ж, продуктивний вік кози становить п’ять-шість років, якщо порівнювати його з віком корови. Однак, козу потрібно утримувати один рік до першого отелення, а корову — два роки. До того ж експерти наголошують, що коза здатна повноцінно давати молоко одразу після окоту — тобто в той самий день.

Згідно з перевагами кози, її набагато вигідніше тримати в господарстві, ніж корову.

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