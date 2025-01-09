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Їжаки виходять зі сплячки — як подбати про тварин у саду

9 січня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як допомогти їжакам у саду після сплячки — як захистити тварин, поради
Маленький їжачок, який їсть з миски на траві. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Їжаки дуже часто страждають як від людей, так і від інших звірів і тварин, а тому вони, як ніхто інший, особливо потребують допомоги. Ми розповідаємо, як можна подбати про їжаків, які готуються вийти зі сплячки.

Про це розповідає Garden News.

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Як можна подбати про їжаків після сплячки

Годування тварин

Якщо навіть ви не знаєте, чи є на вашій ділянці їжаки, це не означає, що їм все одно не потрібна допомога. Оскільки зараз їжаки виходять зі стану сплячки, їх варто нагодувати. Ви здивуєтеся, але для їжаків краще корм для котів і собак, але не рибний, а м’ясний. Обов’язково заховайте тарілку з їжею там, куди не дістануть коти із собаками.

Ежик возле еды
Їжачок, який їсть на траві. Фото: Pixabay

Заборона використання хімії

Застосування хімічних препаратів у саду шкодить не лише навколишньому середовищу, а й нашим меншим друзям. Різні порошки зі спреями і гранули від слимаків можуть бути небезпечними для їжаків, тому в жодному разі не використовуйте їх, якщо ви не хочете заподіяти лиха.

Свобода для тварин

Їжаки потребують свободи, щоб бігати і шукати комах, тому краще не скошувати траву і залишити у спокої. Якщо на вашій ділянці багато різних видів рослин, які приваблюють комах, їжаки допоможуть захистити вас від них.

Перевірка компостних ям

Якщо ви зібрали компостну яму, обов’язково переконайтеся, що всередині немає їжаків, які можуть там "оселитися". Справа в тому, що вони можуть використовувати компост як спосіб зігрітися в холодні дні.

Компост
Людина, яка чіпає компост. Фото: Freepik

Створення діри в паркані

Їжаки — це волелюбні тварини, які подорожують в пошуках їжі, притулку і партнерів. Тому зробіть отвори у своєму паркані, щоб маленькі тварини могли безперешкодно пересуватися ділянками.

Створення будинку для тварин

Їжаки, як і будь-які інші тварини, потребують власного куточка, щоб ховатися там від хижаків та інших небезпек, а також спокійно їсти. Тому зробіть маленький куточок для їжаків.

Нагадаємо, ми писали про те, як собаки прощаються зі своїми господарями. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна випускати домашніх котів на прогулянку взимку. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити свою собаку від замерзання взимку.

 

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