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Прогулянки котів взимку — чи можна випускати тварину в морози

7 грудня 2024 16:19
Христина Кучугурна - Редактор
Чому не можна випускати кота на вулицю взимку — які морози він витримує
Кіт, який сидить в снігу взимку. Фото: Diamond Pet Foods
Христина Кучугурна - Редактор

Багато людей взимку бояться вигулювати своїх кішок, вважаючи, що вони можуть замерзнути на вулиці. Ми розповідаємо, чи дійсно ці домашні тварини не можуть довго перебувати на холоді та які температури повітря здатні витримувати кішки.

Новини.LIVE розповідає цікаві факти про кішок взимку.

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Незважаючи, що домашні кішки люблять бути в теплі та комфорті, вони вміють адаптуватися під умови низької температури повітря. Завдяки тому, що від природи ці домашні вихованці мають шубку, вони можуть гуляти надворі, коли там великий мороз.

Однак, щоб не нашкодити своїй кішці або коту, дізнайтеся, які температури витримують ці домашні тварини.

Кот зимой
Кіт на вулиці взимку. Фото: Freepik

Який мороз здатні переживати кішки

Експерти кажуть, що коти або кішки вміють адаптуватися під температуру до 20 градусів морозу, однак, довго в таку погоду тварина не може гуляти. Тому краще не залишати тварину надворі на цілий день, а тим паче — на цілу ніч. Річ у тому, що вони можуть переохолодитися.

Якщо у вас приватний будинок, взимку можете випускати кота на вулицю виключно вдень і тоді, коли надворі не нижче 15-20 градусів морозу. Якщо на вулиці холодніше, краще залишити свою домашню тварину вдома, в теплі та комфорті. 

Кот в снегу
Кіт, який гуляє по снігу взимку. Фото: Pexels

Що робити, якщо кіт замерз надворі

Якщо сталося так, що ви випустили кота взимку на вулицю, а він замерз, терміново його зігрійте. Наприклад, можете взяти теплий плед і покласти кота в нього, а щоб швидше його зігріти, розмістіть його біля гарячої батареї.

Ні в якому разі не купайте кота після вулиці в теплій воді, адже це може призвести до того, що ваша домашня тварина захворіє.

Нагадаємо, ми писали про те, чому коти сплять поруч зі своїми господарями. 

Раніше ми розповідали про те, які породи котів вважаються найбільшими з усіх. 

Також ми повідомляли про те, які породи кішок вважаються найгучнішими серед усіх.

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