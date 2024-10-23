Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Які коти відданіші за собак — породи, які стануть справжніми друзями arrow

Які коти відданіші за собак — породи, які стануть справжніми друзями

23 жовтня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Найвідданіші породи котів — яку домашню тварину варто завести
Господарі, які обіймають свого домашнього улюбленця. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Не секрет, що кішки — це незалежні домашні тварини, однак існують породи, які постійно люблять бути поруч із господарем. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш улюбленець бігав за вами "по п’ятах", обирайте одну із запропонованих нижче порід кішок.

Новини.LIVE розповідає про віддані породи кішок.

Читайте також:

Не тільки собак називають відданими друзями, ними можуть стати ще й кішки. Якщо ви хочете завести собі близького друга, тоді придбайте одну з двох порід кішок, які відрізняються своєю неймовірною відданістю господарям.

Найвідданіші кішки, які стануть компаньйонами

Регдол

Кішки цієї породи, схожі на плюшевих ведмедиків, є доволі спокійними і поступливими. Потрапляючи на руки до господаря, вони буквально розслабляються і проявляють велику прихильність йому. Щойно ви підете на кухню або до іншої кімнати, будьте впевнені в тому, що ця тварина побіжить за вами.

Але будьте уважні, адже ця порода кішок не любить бути на самоті, тому якщо ви не готові приділяти багато уваги своїй тварині, тоді вона вам не підходить. Регдоли люблять жити в теплі та спокої, тому обирають тихі сімейні вечори.

Рэгдолл
Кішка породи регдол. Фото: Pinterest

Сфінкс

Дивно, але кішки, які відрізняються своїм екзотичним зовнішнім виглядом, також дуже прив’язані до людей. Вони завжди намагаються бути поруч і гріти свого господаря теплом. До того ж сфінкси завжди не проти полежати на колінах або під ковдрою, адже вони постійно хочуть бути близькими.

Кішки цієї породи відрізняються своїм високим інтелектом і своєрідними "розмовами" з господарями. Однак через те, що в них немає шерсті, їм потрібен особливий догляд. Якщо ви дбатимете про них, вони віддячать вам своєю відданістю.

Сфинкс
Кішка породи сфінкс. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чому кішки сплять поруч зі своїми господарями. 

Раніше ми розповідали про те, які породи котів вважаються найдорожчими у світі. 

Також ми повідомляли про те, чому коти лягають на місце, яке в людини болить.

породи котів домашні тварини коти тварини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:13 Перевірена схема — спритний одесит видурив сотні тисяч гривень у пенсіонерів

18:10 В Інституті демографії оцінили мобілізаційний ресурс в Україні

17:59 Український агроекспорт зріс більше ніж на чверть — що відомо

17:56 Чекати недовго — коли Франція передасть Україні винищувачі Mirage

17:54 Підозрюваним у зґвалтуванні 14-літньої відмовили в мобілізації, — Міноборони

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

17:42 У Тернополі на хабарництві затримали керівника ТЦК — що відомо

17:28 Десять тисяч доларів за інформацію — одесит намагався підкупити прикордонника

17:23 Заморозки до -3 °C — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра

17:13 На Хмельниччині військовий міг поранити дитину, збиваючи шахед — що відомо

18:13 Перевірена схема — спритний одесит видурив сотні тисяч гривень у пенсіонерів

18:10 В Інституті демографії оцінили мобілізаційний ресурс в Україні

17:59 Український агроекспорт зріс більше ніж на чверть — що відомо

17:56 Чекати недовго — коли Франція передасть Україні винищувачі Mirage

17:54 Підозрюваним у зґвалтуванні 14-літньої відмовили в мобілізації, — Міноборони

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

17:42 У Тернополі на хабарництві затримали керівника ТЦК — що відомо

17:28 Десять тисяч доларів за інформацію — одесит намагався підкупити прикордонника

17:23 Заморозки до -3 °C — в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра

17:13 На Хмельниччині військовий міг поранити дитину, збиваючи шахед — що відомо

16:45 Час діставати теплі речі — прогноз погоди в Одесі на четвер, 24 жовтня

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

Text

16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують