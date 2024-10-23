Найвідданіші породи котів — яку домашню тварину варто завести

Господарі, які обіймають свого домашнього улюбленця. Фото: Freepik

Не секрет, що кішки — це незалежні домашні тварини, однак існують породи, які постійно люблять бути поруч із господарем. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш улюбленець бігав за вами "по п’ятах", обирайте одну із запропонованих нижче порід кішок.

Новини.LIVE розповідає про віддані породи кішок.

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Не тільки собак називають відданими друзями, ними можуть стати ще й кішки. Якщо ви хочете завести собі близького друга, тоді придбайте одну з двох порід кішок, які відрізняються своєю неймовірною відданістю господарям.

Найвідданіші кішки, які стануть компаньйонами

Регдол

Кішки цієї породи, схожі на плюшевих ведмедиків, є доволі спокійними і поступливими. Потрапляючи на руки до господаря, вони буквально розслабляються і проявляють велику прихильність йому. Щойно ви підете на кухню або до іншої кімнати, будьте впевнені в тому, що ця тварина побіжить за вами.

Але будьте уважні, адже ця порода кішок не любить бути на самоті, тому якщо ви не готові приділяти багато уваги своїй тварині, тоді вона вам не підходить. Регдоли люблять жити в теплі та спокої, тому обирають тихі сімейні вечори.

Кішка породи регдол. Фото: Pinterest

Сфінкс

Дивно, але кішки, які відрізняються своїм екзотичним зовнішнім виглядом, також дуже прив’язані до людей. Вони завжди намагаються бути поруч і гріти свого господаря теплом. До того ж сфінкси завжди не проти полежати на колінах або під ковдрою, адже вони постійно хочуть бути близькими.

Кішки цієї породи відрізняються своїм високим інтелектом і своєрідними "розмовами" з господарями. Однак через те, що в них немає шерсті, їм потрібен особливий догляд. Якщо ви дбатимете про них, вони віддячать вам своєю відданістю.

Кішка породи сфінкс. Фото: Pinterest

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