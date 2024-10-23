Самые преданные породы кошек — какое домашнее животное стоит завести

Хозяева, обнимающие своего домашнего любимца. Фото: Freepik

Не секрет, что кошки — это независимые домашние животные, однако существуют породы, которые постоянно любят быть рядом с хозяином. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш любимец бегал за вами по пятам, выбирайте одну из предложенных ниже пород кошек.

Новини.LIVE рассказывает о преданных породах кошек.

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Не только собак называют преданными друзьями, ими могут стать еще и кошки. Если вы хотите завести себе близкого друга, тогда приобретите одну из двух пород кошек, которые отличаются своей невероятной преданностью хозяевам.

Самые преданные кошки, которые станут компаньонами

Рэгдолл

Кошки этой породы, похожие на плюшевых мишек, довольно спокойные и покладистые. Попадая на руки к хозяину, они буквально расслабляются и проявляют большое расположение к нему. Как только вы отправитесь на кухню или в другую комнату, будьте уверены в том, что это животное побежит за вами.

Но будьте внимательны, ведь эта порода кошек не любит быть в одиночестве, поэтому если вы не готовы уделять много внимания своему животному, тогда оно вам не подходит. Рэгдоллы любят жить в тепле и покое, поэтому выбирают тихие семейные вечера.

Кошка породы рэгдолл. Фото: Pinterest

Сфинкс

Удивительно, но кошки, отличающиеся своим экзотическим внешним видом, тоже очень привязаны к людям. Они всегда стараются быть рядом и греть своего хозяина теплом. К тому же, сфинксы всегда не прочь полежать на коленях или под одеялом, ведь они постоянно хотят быть близкими.

Кошки этой породы отличаются своим высоким интеллектом и своеобразными "разговорами" с хозяевами. Однако, потому из-за того, что у них нет шерсти, им нужен особый уход. Если вы заботитесь о них, они отблагодарят вас своей преданностью.

Кошка породы сфинкс. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему кошки спят рядом со своими хозяевами.

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