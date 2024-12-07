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Прогулки котов зимой — можно ли выпускать животное в морозы

7 декабря 2024 16:19
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему нельзя выпускать кота на улицу зимой — какие морозы он выдерживает
Кот сидит в снегу зимой. Фото: Diamond Pet Foods
Кристина Кучугурная - Редактор

Многие люди зимой боятся выгуливать своих кошек, считая, что они могут замерзнуть на улице. Мы рассказываем, действительно ли эти домашние животные не могут долго находиться на холоде и какие температуры воздуха способны выдерживать кошки.

Новини.LIVE рассказывает интересные факты о кошках зимой.

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Несмотря на то, что домашние кошки любят быть в тепле и комфорте, они умеют адаптироваться под низкую температуру воздуха. Благодаря тому, что от природы эти домашние питомцы имеют шубку, они могут гулять на улице, когда там большой мороз.

Однако, чтобы не навредить своей кошке или коту, узнайте, какие температуры выдерживают эти домашние животные.

Кот зимой
Кот на улице зимой. Фото: Freepik

Какой мороз способны переживать кошки

Эксперты говорят, что коты или кошки умеют адаптироваться под температуру до 20 градусов мороза, однако, долго в такую погоду животное не может гулять. Поэтому лучше не оставлять животное на целый день, а тем более — на всю ночь. Дело в том, что они могут переохладиться.

Если у вас частный дом, зимой можете выпускать кота на улицу исключительно днем и тогда, когда на улице не ниже 15-20 градусов мороза. Если на улице холоднее, лучше оставить домашнее животное дома, в тепле и комфорте.

Кот в снегу
Кот, который гуляет по снегу зимой. Фото: Pexels

Что делать, если кот замерз на улице

Если произошло так, что вы выпустили кота зимой на улицу, а он замерз, срочно его согрейте. К примеру, можете взять теплый плед и положить кота в него, а чтобы быстрее его согреть, разместите его возле горячей батареи.

Ни в коем случае не купайте кота после улицы в теплой воде, ведь это может привести к тому, что ваше домашнее животное заболеет.

Напомним, мы писали о том, почему коты спят рядом со своими хозяевами.

Раньше мы рассказывали о том, какие породы кошек считаются самыми большими из всех.

Также мы сообщали о том, какие породы кошек считаются самыми громкими из всех.

животные зима морозы советы домашние питомцы коты

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