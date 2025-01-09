Как помочь ежикам в саду после спячки — как защитить животных, советы

Маленький ежик, который ест из миски на траве. Фото: Pexels

Ежики очень часто страдают как от людей, так и от других зверей и животных, а потому они, как никто другой, особенно нуждаются в помощи. Мы рассказываем, как можно позаботиться о ежах, которые готовятся выйти из спячки.

Об этом рассказывает Garden News.

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Кормление животных

Если даже вы не знаете, есть ли на вашем участке ежи, это не значит, что им все равно не нужна помощь. Поскольку сейчас ежи выходят из состояния спячки, их стоит накормить. Вы удивитесь, но для ежей лучше корм для котов и собак, но не рыбный, а мясной. Обязательно спрячьте тарелку с едой там, куда не достанут коты с собаками.

Ежик, который ест на траве. Фото: Pixabay

Запрет использования химии

Применение химических препаратов в саду вредит не только окружающей среде, но и нашим меньшим друзьям. Различные порошки со спреями и гранулы от слизней могут быть опасными для ежей, поэтому ни в коем случае не используйте их, если вы не хотите причинить беду.

Свобода для животных

Ежи нуждаются в свободе, чтобы бегать и искать насекомых, поэтому лучше не скашивать траву и оставить в покое. Если на вашем участке много разных видов растений, которые привлекают насекомых, ежи помогут защитить вас от них.

Проверка компостных ям

Если вы собрали компостную яму, обязательно убедитесь, что внутри нет ежей, которые могут там "поселиться". Дело в том, что они могут использовать компост как способ согреться в холодные дни.

Человек, который трогает компост. Фото: Freepik

Создание дыры в заборе

Ежи — это свободолюбивые животные, которые путешествуют в поисках пищи, убежища и партнеров. Поэтому сделайте отверстия в своем заборе, чтобы маленькие животные могли беспрепятственно передвигаться по участкам.

Создание дома для животных

Ежи, как и любые другие животные, нуждаются в собственном уголке, чтобы прятаться там от хищников и других опасностей, а также спокойно есть. Поэтому сделайте маленький уголок для ежей.

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