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Ви втрачаєте улюбленця — як зрозуміти, що собака помирає

23 грудня 2024 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як собаки прощаються з господарем перед смертю — головні ознаки
Собака, який сумно лежить на підлозі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

На жаль, життєвий шлях наших домашніх улюбленців не такий довгий, як у людини, тому важливо цінувати кожен момент, який ви з ними проводите. Дізнайтеся, за якими ознаками можна зрозуміти, що ваш собака може незабаром піти з життя.

Про це розповідає petMD.

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Втрата інтересу до старих звичок

Якщо ваш собака збирається помирати, в нього втрачається інтерес до занять, якими він колись захоплювався. Це може вказувати на те, що організм вашого улюбленця вже не працює так, як він працював до цього. Якщо ви помітили зміну поведінки собаки, терміново ведіть його до ветеринара.

Собака
Собака породи лабрадор на підлозі. Фото: Pinterest

Зміни в апетиті та звичках

Деякі собаки можуть втрачати бажання їсти і пити воду, а деякі взагалі можуть блювати або відчувати діарею. Річ у тім, що з наближенням смерті в організмі перестають контролюватися основні функції. Тому в цій ситуації також потрібно вести улюбленця до лікаря.

Сильне виснаження

Найгірше те, що з наближенням смерті собака перестає реагувати на господарів, які люблять її. Якщо ви покличете собаку, а він не відгукується і продовжує лежати нерухомо годинами, це може бути тривожним дзвіночком. До того ж лапи у тварини можуть цілими днями бути млявими, а очі ледве розплющуються.

Лапы собаки
Лапа собаки в руці людини. Фото: Freepik

Спокійне прийняття

Якщо ваш собака помирає, він перестає реагувати на посторонні звуки і чекати вас біля вікна, як раніше. Така поведінка домашньої тварини може вказувати на те, що, на жаль, їй залишилося дуже мало жити. Тому в ці години важливо лише дати собаці якомога більше ласки і ніжності. 

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