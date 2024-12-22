Купити елітну породу тварин на OLX – скільки коштують собаки і коти

Собака і кіт. Фото: Pexels

Українці можуть знайти екзотичних тварин на спеціалізованих порталах, зокрема OLX. Там продають собак і котів елітних порід, за яких доведеться віддати чималі гроші. Навіть коні за кілька тисяч доларів знайдуться.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують елітні тварини на OLX напередодні свят.

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Померанський шпіц

Це декоративна порода собак, яка приваблює чарівною зовнішністю, енергійним характером і грайливістю. Дуже лагідна тварина, має пухнасту шерсть і маленькі загострені вуха. Важить в середньому від 1,8 до 3,5 кг, висота у холці досягає 18-22 см. Померанські шпіци швидко навчаються та добре піддаються дресируванню, хоча інколи можуть проявляти впертість.

На OLX продають дівчинку мармурового кольору з блакитними очима за 4 500 євро, тобто майже 200 000 грн.

Померанський шпіц за 4 500 євро. Фото: скриншот

Каракет

Породу відносять до рідкісних та екзотичних, оскільки вивели шляхом схрещування домашнього кота і каракала (дикої кішки). Тож каракет поєднує хижацьку зовнішність з лагідністю і грайливістю. Зазвичай тварини виростають великими, середня вага становить від 9 до 15 кг. Характерними особливостями є загострені вуха з чорними китицями і коротка шерсть з легким тіньовим малюнком.

Придбати хлопчика-каракета можна на OLX за 250 000 грн.

Каракет за 250 000 грн. Фото: скриншот

Спортивний жеребець

Користувач із Запоріжжя пропонує купити спортивного жеребця 2020 року народження. Тварина виросла до 177 см у холці, має чудовий родовід: мати — Брама (українська верхова), батько — Хануман (ірландський спортивний кінь).

"Великий, дуже сильний і впевнений кінь. Гарно виїжджений, знаходиться в тренінгу у професійного спортсмена. Постійно бере участь у змаганнях, виступає в категорії 4-річних коней. Перспективний на висоти", — йдеться в описі.

Купити жеребця на OLX можна за 25 000 доларів, тобто понад 1 млн гривень.

Спортивний кінь за 25 000 доларів. Фото: скриншот

Морська свинка

Середня вартість морських свинок в Україні становить 500-1 000 грн. Проте можна знайти значно дорожчі варіанти на OLX. Наприклад, у Хмельницькому працює розплідник — член клубу UCC (Ukrainian Cavy Club, Український клуб морських свинок), який пропагує правильне утримання тварин. Там продають гризунів без недоліків породи, що зумовлює високу вартість. Одну свинку можна придбати за 500 доларів, тобто 21 000 грн.

Морська свинка за 500 доларів. Фото: скриншот

Нагадаємо, не всі породи собак підходять для утримання в закритому приміщенні. Деяк домашні улюбленці не почувають себе комфортно в обмеженому просторі. Тому варто розібратися, які чотирилапі не можуть жити у квартирі, перш ніж купувати собаку.

Також ми писали, що українців можуть оштрафувати за неправильне утримання собак. Зокрема фінансові санкції передбачені за вигул тварин без повідця і намордника (стосується небезпечних порід). Також штрафи передбачені за інші порушення.