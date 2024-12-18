Які породи собак можна завести в квартирі — перелік тварин

Молода дівчина із собакою на дивані. Фото: Freepik

Мати вдома маленького пухнастого улюбленця — це завжди круто, але тим, хто живе в маленькій квартирі, підійдуть лише певні тварини. Ми розповідаємо, які породи собак підходять для квартир, а тому будуть комфортно себе почувати в обмеженому просторі.

Про це повідомляє Daily Paws.

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Бішон-фрізе

Собаки цієї породи вважаються найкращими "друзями" для маленького простору. Ці тварини мають дуже привітливим характер і можуть довгий час бути спокійними. Причому вага цих собак становить приблизно сім кілограмів, тому під час "коників" вони не заважатимуть сусідам.

Собака породи бішон-фрізе. Фото: Pinterest

Грейхаунд

Ця велика порода собак, яка має надшвидку реакцію, дуже неочікувано увійшла до списку собак для квартир. Справа в тому, що грейхаунд вміє поєднувати активність і довгий відпочинок. Тому якщо у вас динамічний графік, ця порода собак вам підійде, адже їм не потрібна постійна увага і особливий догляд.

Собака породи грейхаунд на вулиці. Фото: Pinterest

Кавалер кінг чарльз спанієль

Собака цієї породи вважається справжнім еталоном тварин для квартир, а ще вона дуже розумна, лагідна та вміє підлаштовуватися до будь-якого простору. До того ж ця порода тиха, спокійна і дуже прив’язується до свого господаря.

Собака породи кавалер кінг чарльз спанієль. Фото: Pets style

Бульдог

На перший погляд собаки цієї породи здаються важкими і грізними, але насправді це дуже добрі тварини. Але запам’ятайте, що через особливості морди бульдоги дуже чутливі до змін температур, а якщо їх не виховувати, вони стають доволі гучними.

Собака породи англійський бульдог. Фото: Freepik

Бостонський тер'єр

Ця порода вважається справжнім фаворитом серед людей з квартирами, адже в ній поєднується розмір, характер і невибагливість, а тому вони майже не створюють незручностей. До того ж бостонські тер’єри дружелюбні, маленькі та чудово себе почувають в обмежених місцях.

Собака породи бостонський тер'єр. Фото: Pinterest

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