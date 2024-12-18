Які породи собак можна завести в квартирі — перелік тварин

Породи собак, які ідеально підходять для квартир — список
Мати вдома маленького пухнастого улюбленця — це завжди круто, але тим, хто живе в маленькій квартирі, підійдуть лише певні тварини. Ми розповідаємо, які породи собак підходять для квартир, а тому будуть комфортно себе почувати в обмеженому просторі.
Про це повідомляє Daily Paws.
Маленькі породи собак для квартир
Бішон-фрізе
Собаки цієї породи вважаються найкращими "друзями" для маленького простору. Ці тварини мають дуже привітливим характер і можуть довгий час бути спокійними. Причому вага цих собак становить приблизно сім кілограмів, тому під час "коників" вони не заважатимуть сусідам.
Грейхаунд
Ця велика порода собак, яка має надшвидку реакцію, дуже неочікувано увійшла до списку собак для квартир. Справа в тому, що грейхаунд вміє поєднувати активність і довгий відпочинок. Тому якщо у вас динамічний графік, ця порода собак вам підійде, адже їм не потрібна постійна увага і особливий догляд.
Кавалер кінг чарльз спанієль
Собака цієї породи вважається справжнім еталоном тварин для квартир, а ще вона дуже розумна, лагідна та вміє підлаштовуватися до будь-якого простору. До того ж ця порода тиха, спокійна і дуже прив’язується до свого господаря.
Бульдог
На перший погляд собаки цієї породи здаються важкими і грізними, але насправді це дуже добрі тварини. Але запам’ятайте, що через особливості морди бульдоги дуже чутливі до змін температур, а якщо їх не виховувати, вони стають доволі гучними.
Бостонський тер'єр
Ця порода вважається справжнім фаворитом серед людей з квартирами, адже в ній поєднується розмір, характер і невибагливість, а тому вони майже не створюють незручностей. До того ж бостонські тер’єри дружелюбні, маленькі та чудово себе почувають в обмежених місцях.
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