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Люблять довго гуляти взимку — породи собак, які не бояться холоду

8 грудня 2024 16:19
Христина Кучугурна - Редактор
Які породи собак добре переживають зиму — кого варто заводити
Молода дівчина із собакою взимку. Фото: Many Pets
Христина Кучугурна - Редактор

Останнім часом багато людей заводить собі домашніх улюбленців, зокрема, собак, а з наближенням зими постає питання, які породи без проблем можуть довго бути на холоді. Дізнайтеся, які собаки з радістю проводять час на морозі та не бояться снігу.

Про це розповідає The Scotsman.

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Сибірський хаскі

Якщо йдеться про породу собак, які від природи пристосовані до холодів, то сибірський хаскі — це перше, що спадає на думку. Ця порода створена для того, щоб тягнути сани, тому вона вміє пристосовуватися до будь-яких погодних умов.

Сибирский хаски
Собака породи Сибірський хаскі. Фото: Pinterest

Тибетський мастиф 

Ця порода собак має як літню, так і зимову шерсть, а це означає, що вона вміє пристосовуватися як до спеки, так і до зимових морозів. Тому тибетські мастифи підходять для тих, хто любить довго гуляти зимовими вечорами.

Тибетский мастиф
Тибетський мастиф на снігу взимку. Фото: Pinterest

Чау-чау

Завдяки своїй густій та розкішній шерсті ця порода собак чудово почуває себе в холодні пори року. Чау-чау виведені для того, щоб охороняти королівські палаци в Китаї, тому вони з радістю проводять багато часу надворі. 

Чау-чау
Чау-чау в снігу взимку. Фото: Pixabay

Ньюфаундленд

Ці собаки також мають густу шерсть і доволі потужне тіло, а тому здатні жити в суворих умовах. У більшості своїй собаки цієї породи рятують людей у води, тому вони вміють плавати навіть в найхолодніших річках і озерах.

Ньюфаундленд
Дві собаки породи Ньюфаундленд. Фото: Pinterest

Аляскинський маламут

Попри те, що аляскинські маламути схожі на хаскі, вони є більші та сильніші за них. Вони також виведені для саней, але можуть стати доволі відданими і гарними домашніми улюбленцями.

Аляскинский маламут
Аляскинський маламут на вулиці взимку. Фото: Pinterest

Які ще породи собак вміють довго бути в холоді

Ще до числа собак, які чудово себе почувають на вулиці взимку, входять:

  • Самоїд
  • Акіта
  • Бернський гірський собака
  • Сенбернар
  • Німецька вівчарка

Нагадаємо, ми писали про те, які породи собак вважаються найбільш небезпечними для людей. 

Раніше ми розповідали про те, які породи собак чудово себе почувають в дорогах в автомобілях. 

Також ми повідомляли про те, які породи собак вважаються найбільш агресивними.

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