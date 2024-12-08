Какие породы собак хорошо переживают зиму — кого стоит заводить

Любят долго гулять зимой — породы собак, которые не боятся холода
В последнее время многие люди заводят себе домашних любимцев, в частности, собак, а с приближением зимы возникает вопрос, какие породы без проблем могут долго быть на холоде. Узнайте, какие собаки с радостью проводят время на морозе и не боятся снега.
Об этом рассказывает The Scotsman.
Породы собак, которые прекрасно себя чувствуют в морозы
Сибирский хаски
Если речь идет о породе собак, которые от природы приспособлены к холодам, то сибирский хаски — это первое, что приходит в голову. Эта порода создана для того, чтобы тянуть сани, поэтому она умеет приспосабливаться к любым погодным условиям.
Тибетский мастиф
Эта порода собак имеет как летнюю, так и зимнюю шерсть, а это значит, что она умеет приспосабливаться как к жаре, так и к зимним морозам. Поэтому тибетские мастифы подходят для тех, кто любит долго гулять зимними вечерами.
Чау-чау
Благодаря своей густой и роскошной шерсти эта порода собак прекрасно чувствует себя в холодное время года. Чау-чау выведены для того, чтобы охранять королевские дворцы в Китае, поэтому они с радостью проводят много времени на улице.
Ньюфаундленд
Эти собаки также имеют густую шерсть и достаточно мощное тело, поэтому способны жить в суровых условиях. В большинстве своем собаки этой породы спасают людей в воде, поэтому они умеют плавать даже в самых холодных реках и озерах.
Аляскинский маламут
Несмотря на то, что аляскинские маламуты похожи на хаски, они больше и сильнее их. Они также выведены для саней, но могут стать достаточно преданными и хорошими домашними питомцами.
Какие еще породы собак умеют долго быть в холоде
Еще в число собак, которые прекрасно себя чувствуют на улице зимой, входят:
- Самоед
- Акита
- Бернская горная собака
- Сенбернар
- Немецкая овчарка
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