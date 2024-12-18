Какие породы собак можно завести в квартире — перечень животных

Породы собак, которые идеально подходят для квартир — список
Иметь дома маленького пушистого любимца — это всегда круто, но тем, кто живет в маленькой квартире, подойдут лишь определенные животные. Мы рассказываем, какие породы собак подходят для квартир, поэтому будут комфортно себя чувствовать в ограниченном пространстве.
Об этом сообщает Daily Paws.
Маленькие породы собак для квартир
Бишон-фризе
Собаки этой породы считаются самыми лучшими "друзьями" для маленького пространства. Эти животные носят очень приветливый характер и могут долгое время быть спокойными. Причем, вес этих собак составляет примерно семь килограмм, поэтому во время "коныков" они не будут мешать соседям.
Грейхаунд
Эта большая порода собак, которая имеет сверхбыструю реакцию, очень неожиданно вошла в список собак для квартир. Дело в том, что грейхаунд умеет совмещать активность и долгий отдых. Поэтому если у вас динамичный график, эта порода собак вам подойдет, ведь им не нужно постоянное внимание и особый уход.
Кавалер кинг чарльз спаниель
Собака этой породы считается настоящим эталоном животных для квартир, а еще она очень умная, ласковая и умеет подстраиваться к любому пространству. К тому же эта порода тихая, спокойная и очень привязывается к своему хозяину.
Бульдог
На первый взгляд собаки этой породы кажутся тяжелыми и грозными, но, на самом деле, это очень хорошие животные. Но запомните, что из-за особенностей морды бульдоги очень чувствительны к изменениям температур, а если их не воспитывать, они становятся довольно громкими.
Бостонский терьер
Эта порода считается настоящим фаворитом среди людей с квартирами, ведь в ней сочетается размер, характер и неприхотливость, поэтому они почти не создают неудобств. К тому же бостонские терьеры дружелюбны, маленькие и прекрасно себя чувствуют в ограниченных местах.
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