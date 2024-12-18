Какие породы собак можно завести в квартире — перечень животных

Молодая девушка с собакой на диване. Фото: Freepik

Иметь дома маленького пушистого любимца — это всегда круто, но тем, кто живет в маленькой квартире, подойдут лишь определенные животные. Мы рассказываем, какие породы собак подходят для квартир, поэтому будут комфортно себя чувствовать в ограниченном пространстве.

Об этом сообщает Daily Paws.

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Бишон-фризе

Собаки этой породы считаются самыми лучшими "друзьями" для маленького пространства. Эти животные носят очень приветливый характер и могут долгое время быть спокойными. Причем, вес этих собак составляет примерно семь килограмм, поэтому во время "коныков" они не будут мешать соседям.

Собака породы бишон-фризе. Фото: Pinterest

Грейхаунд

Эта большая порода собак, которая имеет сверхбыструю реакцию, очень неожиданно вошла в список собак для квартир. Дело в том, что грейхаунд умеет совмещать активность и долгий отдых. Поэтому если у вас динамичный график, эта порода собак вам подойдет, ведь им не нужно постоянное внимание и особый уход.

Собака породы грейхаунд на улице. Фото: Pinterest

Кавалер кинг чарльз спаниель

Собака этой породы считается настоящим эталоном животных для квартир, а еще она очень умная, ласковая и умеет подстраиваться к любому пространству. К тому же эта порода тихая, спокойная и очень привязывается к своему хозяину.

Собака породы Кавалер кинг чарльз спаниель. Фото: Pets style

Бульдог

На первый взгляд собаки этой породы кажутся тяжелыми и грозными, но, на самом деле, это очень хорошие животные. Но запомните, что из-за особенностей морды бульдоги очень чувствительны к изменениям температур, а если их не воспитывать, они становятся довольно громкими.

Собака породы английский бульдог. Фото: Freepik

Бостонский терьер

Эта порода считается настоящим фаворитом среди людей с квартирами, ведь в ней сочетается размер, характер и неприхотливость, поэтому они почти не создают неудобств. К тому же бостонские терьеры дружелюбны, маленькие и прекрасно себя чувствуют в ограниченных местах.

Собака породы бостонский терьер. Фото: Pinterest

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