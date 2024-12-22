Купить элитную породу животных на OLX – сколько стоят собаки и коты

Собака и кот. Фото: Pexels

Украинцы могут найти экзотических животных на специализированных порталах, в частности OLX. Там продают собак и кошек элитных пород, за которые придется отдать немало денег. Даже кони за несколько тысяч долларов найдутся.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят элитные животные на OLX в канун праздников.

Читайте также:

Померанский шпиц

Это декоративная порода собак, которая привлекает волшебной внешностью, энергичным характером и игривостью. Очень кроткие животное, имеет пушистую шерсть и маленькие заостренные уши. Весит в среднем от 1,8 до 3,5 кг, высота в холке достигает 18-22 см. Померанские шпицы быстро учатся и хорошо поддаются дрессировке, хотя иногда могут проявлять упрямство.

На OLX продается девочка мраморного цвета с голубыми глазами за 4 500 евро, то есть почти 200 000 грн.

Померанский шпиц за 4 500 евро. Фото: скриншот

Каракет

Породу относят к редким и экзотическим, поскольку вывели путем скрещивания домашнего кота и каракала (дикой кошки). Так что каракет сочетает хищническую внешность с кротостью и игривостью. Обычно животные вырастают крупными, средний вес составляет от 9 до 15 кг. Характерными особенностями являются заостренные уши с черными кистями и короткая шерсть с легким теневым рисунком.

Купить мальчика-каракета можно на OLX за 250 000 грн.

Каракет 250 000 грн. Фото: скриншот

Спортивный жеребец

Пользователь из Запорожья предлагает купить спортивного жеребца 2020 года рождения. Животное выросло до 177 см в холке, имеет прекрасную родословную: мать — Брама (украинская верховая), отец — Хануман (ирландский спортивный конь).

"Большая, очень сильная и уверенная лошадь. Хорошо выезженная, находится в тренинге у профессионального спортсмена. Постоянно участвует в соревнованиях, выступает в категории 4-летних лошадей. Перспективен на высоты", — говорится в описании.

Купить жеребца на OLX можно за 25 000 долларов, то есть более 1 млн гривен.

Спортивная лошадь за 25 000 долларов. Фото: скриншот

Морская свинка

Средняя стоимость морских свинок в Украине составляет 500-1 000 грн. Однако можно найти более дорогие варианты на OLX. Например, в Хмельницком работает питомник — член клуба UCC (Ukrainian Cavy Club, Украинский клуб морских свинок), пропагандирующий правильное содержание животных. Там продают грызунов без недостатков породы, что приводит к высокой стоимости. Одну свинку можно приобрести за 500 долларов, то есть 21 000 грн.

Морская свинка за 500 долларов. Фото: скриншот

Напомним, не все породы собак подходят для содержания в закрытом помещении. Некоторые домашние любимцы не чувствуют себя комфортно в ограниченном пространстве. Поэтому стоит разобраться, какие четырехлапые не могут жить в квартире, прежде чем покупать собаку.

Также мы писали, что украинцев могут оштрафовать за неправильное содержание собак. В частности финансовые санкции предусмотрены за выгул животных без поводка и намордника (касается опасных пород). Также штрафы предусмотрены за другие нарушения.