Екзотичні породи котів – скільки доведеться заплатити за елітну тварину

Кіт у кошику. Фото: Pexels

Деякі українці підбирають домашніх улюбленців на вулиці, хтось шукає чотирилапого у притулку. А комусь підходять лише елітні породи котів, вартість яких сягає кількох тисяч доларів. На сайтах з оголошеннями можна знайти чимало пропозицій для майбутніх власників. Звісно, доведеться заплатити кругленьку суму, аби забрати додому представника розкішної породи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки в Україні продають елітні породи котів.

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Британська золота шиншила

Порода приваблює українців особливостями характеру та унікальною зовнішністю. Котів відрізняє незвичайний колір шерсті, добре розвинена мускулатура тіла, терплячість і лагідність. Дивлячись на британську шиншилу, одразу згадується епітет "аристократичний". І представники породи повністю йому відповідають.

Догляд за тваринами не передбачає складнощів, але потрібно регулярно розчісувати своїх улюбленців, аби видалити зайву шерсть. Варто пам’ятати, що порода схильна до набору зайвої ваги. На порталі OLX можна купити чотирилапого за 6 500 євро, тобто майже за 285 000 грн.

Британська золота шиншила за 6 500 євро. Фото: скриншот

Каракет

Порода відноситься до екзотичних, що впливає на вартість. Її вивели шляхом схрещування каракала (дикої кішки, яка мешкає в Африці та Азії) і домашнього кота. Вага каракета може доходити до 15-18 кг, тож необхідно забезпечити тварину достатнім місцем для проживання.

Зовнішній вигляд хвостатих характеризується короткою шерстю, пісочним або золотаво-коричневим кольором, розвиненими м’язами, вухами з чорними китицями на кінцях. Характер до снаги не всім: коти грайливі та незалежні, люблять активно рухатися. Придбати каракета на OLX можна за 250 000 грн.

Кіт породи каракет за 250 000 грн. Фото: скриншот

Саванна

Ще одна елітна порода котів, яку вважають однією з найбільш екзотичних у світі. З’явилася завдяки схрещуванню дикого африканського сервала та домашньої кішки. Тож характер поєднує як дикість природи, так і прихильність до людської турботи.

На вигляд саванна має коротку, але густу шерсть з леопардовим малюнком. Відтінок буває різним: від золотистого до сріблястого з характерними чорними плямами. Вага тварини доходить до 7-15 кг, а у висоту витягується до 45 см у холці.

Власникам доведеться змиритися з активністю та грайливістю кота. Саванна легко піддається дресируванню, бо швидко вивчає команди. Окрім періодичного розчісування не вимагає жодного особливого догляду. Вартість чотирилапого улюбленця на OLX — 5 900 доларів, або 245 000 грн.

Кішка породи саванна за 5 900 доларів. Фото: скриншот

Нагадаємо, власників домашніх тварин карають штрафними санкціями за деякі порушення. Зокрема можна натрапити на адміністративне покарання, вигулюючи собаку без повідця і намордника. Але цим список потенційних негараздів не обмежується.

Також ми писали, що в Україні планують запустити Єдиний реєстр домашніх тварин. Його мета — запобігти поширеню небезпечних хвороб, зокрема сказу, а також наблизити закони щодо поводження з чотирилапими до європейських стандартів.