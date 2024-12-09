Экзотические породы кошек – сколько придется заплатить за элитное животное

Кошка в корзине. Фото: Pexels

Некоторые украинцы подбирают домашних любимцев на улице, кто-то ищет четвероногого в приюте. А кому-то подходят только элитные породы кошек, стоимость которых достигает нескольких тысяч долларов. На сайтах с объявлениями можно найти немало предложений для будущих владельцев. Конечно, придется заплатить кругленькую сумму, чтобы забрать домой представителя роскошной породы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько в Украине продают элитные породы кошек.

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Британская золотая шиншилла

Порода привлекает украинцев особенностями характера и уникальной внешностью. Кошек отличает необычный цвет шерсти, хорошо развита мускулатура тела, терпеливость и кротость. Глядя на британскую шиншиллу, сразу вспоминается эпитет "аристократический". И представители породы полностью отвечают ему.

Уход за животными не подразумевает сложностей, но нужно регулярно расчесывать своих любимцев, дабы удалить лишнюю шерсть. Следует помнить, что порода подвержена набору лишнего веса. На портале OLX можно купить четырехлапого за 6 500 евро, то есть почти 285 000 грн.

Британская золотая шиншилла за 6 500 евро. Фото: скриншот

Каракет

Порода относится к экзотическим, что влияет на стоимость. Ее вывели путем скрещивания каракала (дикой кошки, обитающей в Африке и Азии) и домашнего кота. Вес каракета может доходить до 15-18 кг, поэтому необходимо обеспечить животное достаточным местом для проживания.

Внешний вид хвостатых характеризуется короткой шерстью, песочным или золотисто-коричневым цветом, развитыми мышцами, ушами с черными кистями на концах. Характер по силам не всем: кошки игривые и независимые, любят активно двигаться. Купить каракета на OLX можно за 250 000 грн.

Кот породы каракет за 250 000 грн. Фото: скриншот

Саванна

Еще одна элитная порода котов, считаемая одной из самых экзотических в мире. Появилась благодаря скрещиванию дикого африканского сервала и домашней кошки. Поэтому характер сочетает как дикость природы, так и приверженность к человеческой заботе.

На вид саванна имеет короткую, но густую шерсть с леопардовым рисунком. Оттенок бывает разным: от золотистого до серебристого с характерными черными пятнами. Вес животного доходит до 7-15 кг, а в высоту вытягивается до 45 см в холке.

Владельцам придется смириться с активностью и игривостью кота. Саванна легко поддается дрессировке, потому что быстро изучает команды. Кроме периодического расчесывания не требует никакого особого ухода. Стоимость четырехлапого любимца на OLX — 5 900 долларов, или 245 000 грн.

Кошка породы саванна за 5 900 долларов. Фото: скриншот

Напомним, владельцев домашних животных наказывают штрафными санкциями за некоторые нарушения. В частности можно получить административное наказание, выгуливая собаку без поводка и намордника. Но этим список потенциальных проблем не ограничивается.

Также мы писали, что в Украине планируется запустить Единый реестр домашних животных. Его цель — предотвратить распространение опасных болезней, в частности бешенства, а также приблизить законы по обращению с четырехлапыми к европейским стандартам.