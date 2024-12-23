Как собаки прощаются с хозяином перед смертью — главные признаки

Собака, грустно лежащая на полу. Фото: Pinterest

К сожалению, жизненный путь наших домашних любимцев не такой длинный, как у человека, поэтому важно ценить каждый момент, который вы с ними проводите. Узнайте, по каким признакам можно понять, что ваша собака может скоро уйти из жизни.

Об этом рассказывает petMD.

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Потеря интереса к старым привычкам

Если ваша собака собирается умирать, у нее теряется интерес к занятиям, которыми она когда-то увлекалась. Это может указывать на то, что организм вашего питомца уже не работает так, как он работал до этого. Если вы заметили изменение поведения собаки, срочно ведите ее к ветеринару.

Собака породы лабрадор на полу. Фото: Pinterest

Изменения в аппетите и привычках

Некоторые собаки могут терять желание есть и пить воду, а некоторые вообще могут блевать или ощущать диарею. Дело в том, что с приближением смерти в организме перестают контролироваться основные функции. Поэтому в этой ситуации тоже нужно вести любимца к врачу.

Сильное истощение

Хуже всего то, что с приближением смерти собака перестает реагировать на хозяев, которые любят ее. Если вы позовете собаку, а она не отзывается и продолжает лежать неподвижно часами, это может быть тревожным звоночком. К тому же лапы у животного могут целыми днями быть безжизненными, а глаза едва открываются.

Лапа собаки в руке человека. Фото: Freepik

Спокойное принятие

Если ваша собака умирает, она перестает реагировать на посторонние звуки и ждать вас у окна, как раньше. Такое поведение домашних животных может указывать на то, что, к сожалению, ей осталось очень мало жить. Поэтому в эти часы важно лишь дать собаке как можно больше ласки и нежности.

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