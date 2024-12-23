Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Вы теряете любимца — как понять, что собака умирает arrow

Вы теряете любимца — как понять, что собака умирает

23 декабря 2024 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как собаки прощаются с хозяином перед смертью — главные признаки
Собака, грустно лежащая на полу. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

К сожалению, жизненный путь наших домашних любимцев не такой длинный, как у человека, поэтому важно ценить каждый момент, который вы с ними проводите. Узнайте, по каким признакам можно понять, что ваша собака может скоро уйти из жизни.

Об этом рассказывает petMD.

Читайте также:

По каким признакам можно узнать о приближении смерти собаки

Потеря интереса к старым привычкам

Если ваша собака собирается умирать, у нее теряется интерес к занятиям, которыми она когда-то увлекалась. Это может указывать на то, что организм вашего питомца уже не работает так, как он работал до этого. Если вы заметили изменение поведения собаки, срочно ведите ее к ветеринару.

Собака
Собака породы лабрадор на полу. Фото: Pinterest

Изменения в аппетите и привычках

Некоторые собаки могут терять желание есть и пить воду, а некоторые вообще могут блевать или ощущать диарею. Дело в том, что с приближением смерти в организме перестают контролироваться основные функции. Поэтому в этой ситуации тоже нужно вести любимца к врачу.

Сильное истощение

Хуже всего то, что с приближением смерти собака перестает реагировать на хозяев, которые любят ее. Если вы позовете собаку, а она не отзывается и продолжает лежать неподвижно часами, это может быть тревожным звоночком. К тому же лапы у животного могут целыми днями быть безжизненными, а глаза едва открываются.

Лапы собаки
Лапа собаки в руке человека. Фото: Freepik

Спокойное принятие

Если ваша собака умирает, она перестает реагировать на посторонние звуки и ждать вас у окна, как раньше. Такое поведение домашних животных может указывать на то, что, к сожалению, ей осталось очень мало жить. Поэтому в эти часы важно лишь дать собаке как можно больше ласки и нежности.

Напомним, мы писали о том, какие породы собак идеально подходят для проживания в квартире.

Раньше мы рассказывали о том, какие породы собак не боятся зимних холодов.

Также мы сообщали о том, какие собаки считаются наиболее опасными из всех.

смерть животные собака домашние питомцы признаки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:31 Вырезал всю семью — в Харькове осудили преступника

23:14 Садовый наградил педагогов 100 тыс. грн — чем отличились

Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

22:33 Мужчина не пришел в ТЦК из-за больной матери — суд его не наказал

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:32 Зеленский заявил, что мир за счет силы возможен — видеообращение

обновлено:

22:15 В Херсоне раздались взрывы — что известно

21:57 Уверовал после получения повестки — на Одесчине судили сына Бога

21:46 В РФ взрывы на стратегически важном аэродроме — видео

21:26 Германия передала масштабную военную помощь — перечень оружия

23:31 Вырезал всю семью — в Харькове осудили преступника

23:14 Садовый наградил педагогов 100 тыс. грн — чем отличились

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

22:33 Мужчина не пришел в ТЦК из-за больной матери — суд его не наказал

22:32 Зеленский заявил, что мир за счет силы возможен — видеообращение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

обновлено:

22:15 В Херсоне раздались взрывы — что известно

21:57 Уверовал после получения повестки — на Одесчине судили сына Бога

21:46 В РФ взрывы на стратегически важном аэродроме — видео

21:26 Германия передала масштабную военную помощь — перечень оружия

21:13 Судили женщину, которая сбила полицейского, спасая мужа от ТЦК

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Text

20:23 Токар назвал наиболее уязвимые к взлому реестры в Украине

Text

19:56 За решетку за обнаженное фото — Железняк раскритиковал закон

Text

17:50 Решение Зеленского касаемо РФ и смена послов — эфир Вечір.LIVE

Text

14:41 Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:50 Нардеп сказал, почему Данилова не назначили послом в Молдове

Text

13:14 Зеленский изменил тактику по переговорам с РФ — эфир День.LIVE

Text

13:01 Множественное гражданство — нардеп высказался о законопроекте

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке