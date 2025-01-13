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Найпопулярніша порода кота-2025 — чому всі захоплюються ним

13 січня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Популярна порода кота, що може здивувати характером
Кошеня. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Британська короткошерста кішка — це справжнє втілення домашнього затишку. Їх часто називають одними з найулюбленіших домашніх улюбленців, і не дарма.

Новини.LIVE розповість про цю породу детальніше. 

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Вони мають "плюшевий" вигляд, а окрім цього лагідний, грайливий, але водночас незалежний характер. Ці коти чудово ладнають з іншими тваринами, навіть із собаками, і легко стають вірними друзями для своїх господарів.

Серед котів найчастіше обирають саме цю породу
Кіт спить. Фото: Pixabay

Це традиційна порода з Англії, яка стала своєрідною національною гордістю. Проте точної історії її походження досі ніхто не знає. Є припущення, що британські кішки з’явилися на острові ще на початку нашої ери завдяки римським легіонерам.

Інша версія говорить про те, що їх привезли французькі моряки з монастиря Шартрез, де ченці тримали цих кішок для боротьби з мишами та пацюками. Моряки ж використовували пухнастих мисливців для захисту запасів їжі під час подорожей.

Хоч би що там було британські котики швидко завоювали популярність в Англії й стали невід’ємною частиною багатьох домівок.

Історія появи цієї породи кота дуже цікава
Британська короткошерста кішка. Фото: Freepik

Розум і самостійність

Ці кішки не будуть випрошувати їжу або бігати за господарем по всьому дому. Вони спокійно залишаються на самоті, навіть якщо господар відсутній цілий день чи вихідні. Головне — забезпечити їх їжею та водою.

Активність без зайвої залежності

Британці люблять ігри, але не потребують постійного товариства для розваг. Вони із задоволенням гратимуть самостійно, особливо якщо у них є механізовані іграшки.

Вірність і ненав'язливість

Незважаючи на незалежний характер, ці кішки дуже прив'язані до своїх господарів. Вони рідко сідають на коліна, але завжди знаходяться поруч. Найчастіше британці лежать на дивані чи кріслі біля людини, створюючи атмосферу тепла і спокою.

Раніше ми писали про те, яка порода собак має попит в Україні.

Також ми повідомляли про модні серіали, які варто подивитись у 2025.

тварини мода тренди кіт 2025 рік

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